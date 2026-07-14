به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ پاسدار سید مجید ابنالرضا، سرپرست وزارت دفاع، با حضور در صنایع الکترونیک ایران (صاایران)، از بخشهای مختلف این مجموعه بازدید و در جریان روند بازسازی، نوسازی، توسعه ظرفیتهای تولیدی و آخرین پروژههای فناورانه این صنعت قرار گرفت.
در جریان این بازدید، مهندس افشین نادریشریف، مدیرعامل صنایع الکترونیک ایران (صاایران)، گزارشی از روند بازسازی و نوسازی بخشهای آسیبدیده در جنگ اخیر، استمرار تولید، اجرای پروژههای راهبردی، توسعه محصولات دانشبنیان و برنامههای آینده این مجموعه در حوزه فناوریهای پیشرفته به سرپرست وزارت دفاع ارائه کرد.
سرپرست وزارت دفاع با اشاره به نقش صاایران در توسعه سامانههای الکترونیکی، راداری، اپتیکی، مخابراتی، جنگال و سایر فناوریهای پیشرفته دفاعی، این مجموعه را سازمان پیشرو وزارت دفاع در عصر تحول دیجیتال دانست و اظهار داشت: آینده قدرت دفاعی جمهوری اسلامی ایران بیش از هر زمان دیگری به فناوریهای نوظهور، هوش مصنوعی، سامانههای هوشمند و صنایع هایتک وابسته است و صاایران باید پرچمدار این تحول باشد.
وی با اشاره به تجربه جنگ اخیر افزود: دشمن تصور میکرد با حمله به مراکز راهبردی دفاعی، روند پیشرفت صنعت دفاعی ایران متوقف خواهد شد، اما تجربه جنگ اخیر ثابت کرد که صنعت دفاعی جمهوری اسلامی ایران از چنین تهدیدهایی عبور کرده و با اتکا به دانش بومی و ظرفیت نخبگان، مسیر توسعه خود را با قدرت ادامه میدهد.
سردار سرتیپ ابنالرضا با یادآوری اینکه پیش از این نیز اعلام شده بود تولیدات دفاعی در طول جنگ حتی یک روز متوقف نشد، تصریح کرد: این دستاوردها نشاندهنده پویایی، تابآوری و آمادگی صنعت دفاعی کشور برای ورود به مرحلهای جدید از جهش فناورانه است.
سرپرست وزارت دفاع پس از بازدید از پروژههای ارائهشده، ضمن قدردانی از مدیران، متخصصان و کارکنان صاایران، اظهار داشت: پروژههای امروز نشاندهنده ظرفیت علمی، فناورانه و خلاقیت ارزشمند متخصصان این مجموعه است، اما نباید به این دستاوردها بسنده کرد. انتظار وزارت دفاع آن است که صاایران با نگاه آیندهنگر، حرکت در مرزهای فناوری، توسعه محصولات نسل جدید و خلق شگفتیهای دفاعی را با سرعت و جسارت بیشتری دنبال کند.
نظر شما