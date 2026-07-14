به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، بدر البوسعیدی وزیر خارجه عمان تاکید کرد: در حال حاضر گفتگوهای پیچیده ای برای تدوین یک سازوکار بلندمدت با هدف تضمین آزادی حرکت کشتی ها در تنگه هرمز صورت می گیرد.

وی اضافه کرد: ما مسئولیت همکاری با ایران و جامعه بین الملل برای دستیابی به سازوکار تضمین آزادی حرکت کشتی ها را بر عهده داریم.

وزیر خارجه عمان بیان کرد: خطرناک ترین تهدیدات برای امنیت خلیج فارس نه از داخل آن بلکه برآمده از تصمیم گیری ها و تحرکات خارج این منطقه به ویژه از سمت تل آویو است.

وی تصریح کرد: باید روابط با آمریکا باز تنظیم شود تا با واقعیت های راهبردی آشکار شده در جریان جنگ هماهنگی بیشتری داشته باشد. جنگ کنونی فاجعه بار بود و هیچ مجوزی از سوی سازمان ملل نداشته و هیچ کدام از اهداف خود را محقق نکرد.

المیادین نیز گزارش داد که وزیر خارجه عمان با انتشار یک مقاله در نشریه لوموند تاکید کرد: خطرناک ترین تهدیدات نه از سوی تهران بلکه از سوی تل آویو صادر می شود. باید از شرایط کنونی درس گرفت و به دنبال آینده به جای مشغول شدن به اشتباهات گذشته بود. از سال ۱۹۷۹ سیاست مهار در خصوص امنیت خلیج فارس مطرح بود که بر اساس آن هدف نخست برای زیر ساخت های امنیتی منطقه حمایت از خلیج فارس و منافع غربی ها در برابر تهدیدات ایران به شمار می رفت.

وی اضافه کرد: این فرضیه به صورت عمیقی اشتباه بود. تهران یک تهدید ماهیتی به شمار نمی رفته است. هزینه‌های نظامی هنگفت در منطقه افزایش و پایگاه‌های آمریکا در خلیج فارس گسترش یافتند. حضور نظامی برای حفاظت از راه دور با هزینه های زیاد باقی مانده است.