به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بخشی عصر شنبه در بازدید از مراکز خرید تضمینی گندم در بخشها و مرکز شهرستان مشگین شهر، از روند مطلوب خرید محصول کشاورزان خبر داد و اظهار کرد: تاکنون ۸ هزار تن گندم از گندمکاران شهرستان با نرخ مصوب دولت خریداری شده است و خرید تضمینی گندم با برنامهریزی مناسب و همکاری دستگاههای متولی در حال انجام است و کشاورزان بدون دغدغه میتوانند محصول خود را در مراکز خرید تحویل دهند.
وی افزود: هماهنگی و تعامل مطلوب میان دستگاههای اجرایی موجب شده فرآیند خرید، ثبت اطلاعات، تحویل محصول و حمل گندم به مراکز ذخیرهسازی با نظم و سرعت مناسبی انجام شود.
بخشی با بیان اینکه خرید تضمینی گندم یکی از مهمترین سیاستهای دولت در حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و تأمین امنیت غذایی کشور است، تصریح کرد: با توجه به ادامه برداشت محصول در بسیاری از مزارع شهرستان، روند خرید همچنان ادامه خواهد داشت و پیشبینی میشود میزان خرید تضمینی گندم در مشگینشهر از ۱۰ هزار تن نیز فراتر رود.
فرماندار مشگین شهر همچنین از کشاورزان خواست پس از برداشت محصول، گندم تولیدی خود را در سریعترین زمان ممکن به مراکز خرید تضمینی تحویل دهند تا ضمن بهرهمندی از مزایای این طرح، فرآیند خرید و پرداخت مطالبات آنان نیز با سرعت بیشتری انجام شود.
بخشی در پایان با تأکید بر جایگاه بخش کشاورزی در اقتصاد شهرستان خاطرنشان کرد: حمایت از کشاورزان، ارتقای کیفیت تولید، افزایش بهرهوری و تسهیل فرآیند خرید محصولات راهبردی، از اولویتهای مدیریت شهرستان است و دستگاههای اجرایی تا پایان فصل برداشت با تمام ظرفیت در کنار بهرهبرداران بخش کشاورزی خواهند بود.
نظر شما