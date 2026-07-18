رقم جدید سویا معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای توسعه دستاوردهای علمی در حوزه اصلاح نباتات و ارتقای بهره‌وری محصولات راهبردی، رقم جدید سویا با نام «آرتا (SOY-۴۰۱-۳) » پس از طی مراحل ارزیابی و تأیید رسمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات)، به عنوان یکی از ارقام پیشرو با ویژگی‌های فنی و زراعی برجسته معرفی شد.

این رقم که حاصل تلاش‌های علمی متخصصان حوزه اصلاح نباتات است، با هدف پاسخگویی به نیازهای بخش تولید و توسعه کشاورزی مکانیزه، از قابلیت‌های ویژه‌ای همچون مقاومت بالا در برابر ریزش دانه، خزان مطلوب برگ‌ها در مرحله رسیدگی و ارتفاع مناسب غلاف برخوردار است؛ ویژگی‌هایی که امکان برداشت آسان‌تر و مؤثرتر با ماشین‌آلات کشاورزی را فراهم می‌کند.

رقم «آرتا» که در تیرماه ۱۴۰۵ به تأیید نهایی رسید، از نظر ویژگی‌های اگرونومیک در سطح مطلوبی قرار داشته و با برخورداری از تحمل نسبی به تنش کم‌آبی، قابلیت سازگاری بیشتری با شرایط اقلیمی متغیر دارد.

معرفی این رقم جدید، گامی مؤثر در مسیر افزایش بهره‌وری تولید سویا، کاهش هزینه‌های تولید، توسعه کشاورزی مکانیزه و تقویت رویکردهای دانش‌بنیان در بخش کشاورزی کشور به شمار می‌رود.