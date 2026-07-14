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۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۰:۴۷

کاروان پیاده‌روی اربعین خادمین حضرت زینب (س) در آبپخش

کاروان پیاده‌روی اربعین خادمین حضرت زینب (س) در آبپخش

بوشهر- کاروان پیاده‌روی اربعین خادمین حضرت زینب (س) از شهر دبیران استان فارس پس از ۱۲ روز طی مسیر، میهمان شهر آب‌پخش شدند.

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به گزارش خبرنگار مهر، کاروان پیاده‌روی اربعین خادمین حضرت زینب (س) از شهر دبیران استان فارس، پس از دوازده روز حرکت مستمر در مسیر زیارت، شامگاه امشب وارد شهر آب‌پخش شد و با استقبال گرم شهروندان، لحظاتی سرشار از شور حسینی و همدلی مذهبی رقم خورد.

این کاروان که به سرپرستی علی شریعتی، خادم گروه پیاده‌روی اربعین خادمین حضرت زینب(س) از مسجد امام حسین(ع) شهر دبیران استان فارس حرکت کرده بود، شامل ۲۰ نفر از خادمین و زائران اربعین حسینی بود که در ادامه مسیر خود به سمت کربلا، توقفی کوتاه در شهر آب‌پخش داشتند.

اعضای کاروان در این اجتماع معنوی، با سر دادن شعارهای کوبنده در حمایت از امام امت، سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، بر استمرار وفاداری و پایبندی خود به آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند. فضای شهر آب‌پخش در لحظاتی کوتاه، رنگ و بوی ویژه‌ای از شور مذهبی، همبستگی و همراهی مردمی به خود گرفت.

کاروان خادمین حضرت زینب ا(س) پس از این حضور کوتاه و معنوی، مسیر زیارتی خود را ادامه داد و شهر آب‌پخش را ترک کرد.

کد مطلب 6888302

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