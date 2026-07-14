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۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۳:۱۲

اصابت دقیق موشک‌های ایران به پایگاه تروریست‌های آمریکا در اردن

اصابت دقیق موشک‌های ایران به پایگاه تروریست‌های آمریکا در اردن

رسانه‌های منطقه با انتشار تصاویری، از اصابت مستقیم و موفقیت‌آمیز موشک‌های ایران به پایگاه نظامیان تروریست آمریکا در شمال شرقی اردن و وارد آمدن خسارات سنگین به آن خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع عربی،در ادامه پاسخ‌های قاطع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به تحرکات خصمانه واشنگتن، تصاویر منتشر شده توسط رسانه‌های عربی حاکی از آن است که موشک‌های شلیک شده با عبور از سدهای دفاعی، مستقیماً به اهداف خود در پایگاه نیروهای تروریست آمریکایی در شمال شرقی اردن برخورد کرده‌اند.

این حمله دقیق، ضمن درهم‌کوبیدن تأسیسات این پایگاه، بار دیگر پوشالی بودن ادعاهای ایالات متحده در زمینه قدرت پدافندی و آمادگی نظامی‌اش را در برابر اراده جمهوری اسلامی به اثبات رساند.

این عملیات نشان‌دهنده ناتوانی سامانه‌های آمریکایی در برابر قدرت موشکی ایران است.

کد مطلب 6888382

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