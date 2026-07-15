«مردم، ایران و اسلام» سه محور اصلی گفتمان رهبر شهید انقلاب

به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی شامگاه سه شنبه در آیین گرامیداشت رهبر معظم انقلاب در جمع مردم گرمسار، اظهار کرد: این آیین با هدف تجلیل از مجاهدت‌ها و خدمات رهبر معظم انقلاب و تبیین ابعاد مختلف اندیشه و سیره ایشان برگزار شده است.

وی با اشاره به بررسی محتوای بیانات رهبر معظم انقلاب طی دهه‌های گذشته افزود: واژه «مردم» پر تکرار ترین مفهوم در سخنان ایشان است که نشان می‌دهد خدمت به مردم، رفع مشکلات جامعه و تلاش برای ارتقای رفاه عمومی همواره در اولویت نگاه مدیریتی و حکمرانی ایشان قرار داشته است.

فرماندار گرمسار ادامه داد: پس از مردم، مفاهیمی همچون «ایران» و «کشور» بیشترین فراوانی را در منظومه فکری رهبر معظم انقلاب داشتند که بیانگر اهتمام ویژه ایشان به عزت، اقتدار، پیشرفت و توسعه ایران اسلامی است.

همتی با بیان اینکه «اسلام» سومین محور مهم در گفتمان رهبر معظم انقلاب محسوب می‌شود، تصریح کرد: انقلاب اسلامی بر پایه ارزش‌های دینی شکل گرفت و استمرار مسیر آن نیز در گرو پایبندی به همین اصول و آرمان‌ها است.

وی با تأکید بر ضرورت تداوم مسیر انقلاب اسلامی افزود: مسئولان و آحاد مردم باید با حفظ وحدت، همدلی و تبعیت از رهنمودهای ولایت فقیه، در مسیر پیشرفت، عزت و اقتدار ایران اسلامی گام بردارند.