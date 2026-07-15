جزئیات برگزاری مرحله پایانی مسابقات قرآن تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله پایانی چهل و نهمین دوره مسابقات قرآن کریم اوقاف استان تهران از صبح امروز ۲۳ تیرماه در هتل ارم و با رقابت بانوان متسابق کار خود را آغاز کرده است.

براین اساس رقابت‌ها در بخش بانوان در دو نوبت صبح و بعدازظهر امروز و نوبت پیش‌ازظهر چهارشنبه ۲۴ تیرماه ادامه خواهد داشت. از بعدازظهر چهارشنبه، مسابقات در بخش آقایان با برگزاری رقابت در رشته دعاخوانی آغاز می‌شود.

صبح پنجشنبه ۲۵ تیرماه هتل ارم تهران میزبان برگزاری رقابت آقایان در رشته قرائت ترتیل است و طی بعدازظهر پنجشنبه ۲۵ تیر و بعدازظهر جمعه ۲۶ تیر نیز متسابقان در رشته قرائت تحقیق آقایان به رقابت با هم خواهند پرداخت. رشته قرائت تحقیق بیشترین تعداد شرکت کننده در بین رشته‌های دیگر را دارد.

پنجمین روز از برگزاری مرحله پایانی چهل و نهمین دوره مسابقات قرآن کریم اوقاف استان تهران شنبه ۲۷ تیرماه اختصاص به برگزاری رقابت‌ها در رشته حفظ در بخش آقایان دارد. براین اساس در نوبت صبح این روز شاهد رقابت متسابقان در رشته حفظ کل قرآن خواهیم بود، در نوبت بعدازظهر نیز رقابت‌ها در رشته‌های حفظ ۱۰، حفظ ۲۰ و حفظ کل در بخش متسابقان زیر ۱۸ سال برگزار می‌شود.

یکشنبه ۲۸ تیر نیز در نوبت صبح رقابت متسابقان در رشته اذان این دوره از مسابقات برگزار خواهد شد، رشته اذان صرفاً در گروه آقایان برگزار می‌شود. در نوبت بعدازظهر این روز و پیش از برگزاری مراسم اختتامیه نیز شاهد برگزاری فینال رشته قرائت تحقیق به عنوان رقابت پایانی این دوره از مسابقات خواهیم بود.

اختتامیه چهل و نهمین دوره مسابقات قرآن اوقاف استان تهران نیز ساعت ۱۷ روز یکشنبه ۲۸ تیرماه با معرفی و تقدیر از برگزیدگان برگزار خواهد شد.

یادآور می‌شود مسابقات سراسری قرآن هر ساله به همت سازمان اوقاف و امور خیریه در دو گروه بانوان و آقایان و در مراحل شهرستانی، استانی و کشوری در رشته‌های قرائت تحقیق(در دو بخش زیر ۱۸ سال و بالای ۱۸ سال)، قرائت ترتیل، حفظ کل قرآن(در دو بخش زیر ۱۸ سال و بالای ۱۸ سال)، حفظ ۲۰ جزء، حفظ ۱۰ جزء، دعاخوانی و اذان(ویژه آقایان)، برگزار می‌شود.