گمرک خسروی با تمام ظرفیت آماده خدمت به زائران اربعین است

داریوش صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامهریزیهای انجام شده برای ایام اربعین، اظهار کرد: گمرک خسروی با بهکارگیری تمامی امکانات و ظرفیتهای موجود، آمادگی کامل برای خدمترسانی به زائران حسینی و پشتیبانی از مأموریت دستگاههای امدادی و خدماتی را دارد.
وی با تأکید بر اهمیت انسجام میان دستگاههای مستقر در مرز، افزود: ارائه خدمات روان و کاهش زمان انتظار زائران، نیازمند هماهنگی مستمر همه مجموعههای اجرایی است و این همکاریها تا پایان عملیات اربعین ادامه خواهد داشت.
مدیر گمرک خسروی با بیان اینکه تمهیدات لازم برای مدیریت حجم بالای تردد زائران پیشبینی شده است، تصریح کرد: هدف اصلی، فراهم کردن شرایطی است که زائران بتوانند با سهولت، نظم و آرامش از مرز خسروی عبور کنند.
صادقی همچنین از برگزاری دوره آموزشی کمکهای اولیه برای کارکنان مستقر در مرز خبر داد و گفت: این دوره با همکاری جمعیت هلالاحمر قصرشیرین برگزار میشود تا نیروهای حاضر در مرز آمادگی بیشتری برای ارائه خدمات اولیه و واکنش سریع در شرایط احتمالی داشته باشند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: گمرک خسروی در کنار سایر دستگاههای اجرایی، امدادی و خدماترسان، تمام توان خود را برای برگزاری هرچه بهتر عملیات اربعین و ارائه خدمات شایسته به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) به کار خواهد گرفت.
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