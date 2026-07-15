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۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۳۰

گمرک خسروی با تمام ظرفیت آماده خدمت به زائران اربعین است

گمرک خسروی با تمام ظرفیت آماده خدمت به زائران اربعین است

کرمانشاه - مدیر گمرک خسروی از آمادگی کامل این مجموعه برای تسهیل تردد زائران اربعین خبر داد و گفت: هماهنگی میان دستگاه‌های مستقر در مرز برای ارائه خدمات مطلوب با جدیت دنبال می‌شود.

داریوش صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای ایام اربعین، اظهار کرد: گمرک خسروی با به‌کارگیری تمامی امکانات و ظرفیت‌های موجود، آمادگی کامل برای خدمت‌رسانی به زائران حسینی و پشتیبانی از مأموریت دستگاه‌های امدادی و خدماتی را دارد.

وی با تأکید بر اهمیت انسجام میان دستگاه‌های مستقر در مرز، افزود: ارائه خدمات روان و کاهش زمان انتظار زائران، نیازمند هماهنگی مستمر همه مجموعه‌های اجرایی است و این همکاری‌ها تا پایان عملیات اربعین ادامه خواهد داشت.

مدیر گمرک خسروی با بیان اینکه تمهیدات لازم برای مدیریت حجم بالای تردد زائران پیش‌بینی شده است، تصریح کرد: هدف اصلی، فراهم کردن شرایطی است که زائران بتوانند با سهولت، نظم و آرامش از مرز خسروی عبور کنند.

صادقی همچنین از برگزاری دوره آموزشی کمک‌های اولیه برای کارکنان مستقر در مرز خبر داد و گفت: این دوره با همکاری جمعیت هلال‌احمر قصرشیرین برگزار می‌شود تا نیروهای حاضر در مرز آمادگی بیشتری برای ارائه خدمات اولیه و واکنش سریع در شرایط احتمالی داشته باشند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: گمرک خسروی در کنار سایر دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدمات‌رسان، تمام توان خود را برای برگزاری هرچه بهتر عملیات اربعین و ارائه خدمات شایسته به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) به کار خواهد گرفت.

کد مطلب 6888607

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