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۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۰

بهره‌مندی بیش از ۹۴ هزار نفر از خدمات طرح نیابت

بهره‌مندی بیش از ۹۴ هزار نفر از خدمات طرح نیابت

رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال‌احمر با بیان اهمیت کار داوطلبانه، از بهره‌مندی بیش از ۹۴ هزار نفر از خدمات طرح نیابت در سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از هلال‌احمر؛ جواد عزتی‌وظیفه، رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال‌احمر، با اشاره به برگزاری طرح نیابت، حمایت عاطفی و اجتماعی از سالمندان، بیماران تنها و کهنسالان بستری در خانه و دیدار و تکریم خانواده‌های معظم شهدا و جانبازان، گفت: ۳۴ هزار و ۸۷۷ نفر از داوطلبان جمعیت هلال‌احمر، در طرح نیابت، مشارکت کردند.

وی ادامه داد: ۹۴ هزار و ۲۰۴ نفر از خدمات این طرح، بهره‌مند شدند و داوطلبان جمعیت هلال‌احمر از ۱۶ هزار و ۹۷۳ خانواده شهدا و جانباز، بازدید کردند.

عزتی‌وظیفه، با بیان اینکه ارزش ریالی ارائه شده در این، ۴۰۰ میلیارد و ۸۸۳ میلیون و ۵۳۲ هزار و ۲۱۰ ریال بوده است، افزود: گیلان، فارس و اصفهان، به ترتیب، بیشترین مشارکت را در این طرح، داشتند.

فارس رکوردار اهدای خون

رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال‌احمر با اشاره به مشارکت این سازمان با سازمان اهدای خون و با بیان اجرایی شدن طرح حمایت ماندگار، گفت: سال گذشته، داوطلبان جمعیت هلال‌احمر، ۱۰۴ هزار و ۲۵۳ واحد خون در این طرح اهدا کردند.

وی ادامه داد: فارس، رکوردار بیشترین اهدا را در بین استان‌ها دارد و پس از آن استان‌های آذربایجان شرقی و کرمانشاه، بالاترین رتبه را دارند.

کد مطلب 6888780

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