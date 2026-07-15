به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از هلالاحمر؛ جواد عزتیوظیفه، رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلالاحمر، با اشاره به برگزاری طرح نیابت، حمایت عاطفی و اجتماعی از سالمندان، بیماران تنها و کهنسالان بستری در خانه و دیدار و تکریم خانوادههای معظم شهدا و جانبازان، گفت: ۳۴ هزار و ۸۷۷ نفر از داوطلبان جمعیت هلالاحمر، در طرح نیابت، مشارکت کردند.
وی ادامه داد: ۹۴ هزار و ۲۰۴ نفر از خدمات این طرح، بهرهمند شدند و داوطلبان جمعیت هلالاحمر از ۱۶ هزار و ۹۷۳ خانواده شهدا و جانباز، بازدید کردند.
عزتیوظیفه، با بیان اینکه ارزش ریالی ارائه شده در این، ۴۰۰ میلیارد و ۸۸۳ میلیون و ۵۳۲ هزار و ۲۱۰ ریال بوده است، افزود: گیلان، فارس و اصفهان، به ترتیب، بیشترین مشارکت را در این طرح، داشتند.
فارس رکوردار اهدای خون
رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلالاحمر با اشاره به مشارکت این سازمان با سازمان اهدای خون و با بیان اجرایی شدن طرح حمایت ماندگار، گفت: سال گذشته، داوطلبان جمعیت هلالاحمر، ۱۰۴ هزار و ۲۵۳ واحد خون در این طرح اهدا کردند.
وی ادامه داد: فارس، رکوردار بیشترین اهدا را در بین استانها دارد و پس از آن استانهای آذربایجان شرقی و کرمانشاه، بالاترین رتبه را دارند.
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