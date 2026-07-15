به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن ـ هیبنا، تنها یک هفته تا پایان مهلت شرکت در چهل‌وششمین دوره قرعه‌کشی حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک مسکن باقی مانده و متقاضیان می‌توانند تا پایان تیرماه ۱۴۰۵ با افتتاح حساب یا افزایش موجودی حساب خود، از فرصت حضور در این رویداد بهره‌مند شوند.

بر اساس شرایط این دوره، سپرده‌گذاران با افتتاح حساب یا حفظ حداقل موجودی یک میلیون ریال، امکان حضور در این رویداد را البته به شرط حفظ موجودی حساب در روز قرعه کشی و برای ۹۰ روز متوالی خواهند داشت. همچنین به ازای هر ۱۰۰ هزار تومان موجودی در هر روز، یک امتیاز برای صاحب حساب در نظر گرفته می‌شود که شانس برنده شدن را افزایش می‌دهد.

جوایز چهل‌وششمین دوره قرعه‌کشی حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک مسکن شامل ۶۰۰ کمک‌هزینه خرید یا نوسازی واحد مسکونی هر یک به ارزش ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال، ۳۰۰ کمک‌هزینه خرید وسایل نقلیه دوستدار محیط‌زیست شامل موتورسیکلت برقی و دوچرخه هر یک به ارزش ۵۰۰ میلیون ریال، ۳۰۰ کمک‌هزینه خرید لوازم خانگی ایرانی و بن خرید صنایع‌دستی به ارزش ۲۰۰ میلیون ریال، ۱۲ هزار جایزه نقدی ۱۰ میلیون ریالی و صدها هزار فقره جایزه نقدی دیگر است.

متقاضیان می‌توانند در فرصت باقی‌مانده با مراجعه به شعب بانک مسکن در سراسر کشور یا به‌صورت غیرحضوری از طریق پیشخوان مجازی در سایت بانک مسکن و یا در همراه‌بانک مسکن، نسبت به افتتاح حساب یا تکمیل موجودی خود اقدام کنند.

علاقه‌مندان همچنین می‌توانند برای اطلاع از شرایط و جزئیات قرعه‌کشی، به سایت بانک مسکن مراجعه کرده یا با مرکز ارتباطات مردمی بانک مسکن به شماره ۶۱۰۸۸-۰۲۱ تماس بگیرند.