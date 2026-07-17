هوای اصفهان قابل قبول است

به گزارش خبرنگار مهر، هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۵ ایستگاه‌ پایش فعال منتهی به ساعت ۶ صبح جمعه ۲۶ تیرماه با میانگین ۶۵ AQI وضعیت زرد و قابل قبول را نشان می‌دهد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه‌ خیابان‌های ۲۵ آبان با عدد ۶۱، پارک زمزم ۵۴، بزرگراه خرازی ۸۵، رودکی ۷۱، رهنان ۷۳، فرشادی ۶۲، فیض ۵۶، کاوه ۷۳، میرزا طاهر ۵۳ و ولدان ۵۶ AQI در وضعیت قابل قبول است‌.

شاخص هوا در ایستگاه کردآباد و دانشگاه صنعتی با عدد ۵۰ و سپاهان‌شهر ۳۹ وضعیت پاک و در زینبیه با ۱۱۶ AQI نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد؛ همچنین شاخص هوا در قهاب محور شرق اصفهان با عدد ۱۶۳ AQI در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه است.

هواشناسی استان اصفهان اعلام کرده است که شرایط غبارآلودی هوا همچنان در مناطق شمال، شرق و مرکز این استان ادامه دارد.

شاخص آلودگی هوا به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳) ، دی اکسید نیتروژن (NO۲) ، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه های پایش هوا، ثبت می شود.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.