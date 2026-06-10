سرهنگ پاسدار سید احمد قریشی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام برگزاری سلسله برنامه‌های بزرگداشت نخستین سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج حسین سلامی و شهدای اقتدار اظهار کرد: این برنامه‌ها از ۱۸ تا ۲۳ خردادماه در سراسر استان اصفهان برگزار می‌شود و مجموعه‌ای از فعالیت‌های فرهنگی، هنری، مذهبی و اجتماعی را دربر می‌گیرد.

وی با گرامیداشت یاد امام خمینی(ره)، شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس افزود: استان اصفهان همواره در عرصه ایثار و شهادت پیشگام بوده و در دوران دفاع مقدس نیز سهم قابل توجهی از شهدای کشور را تقدیم کرده است. در جنگ ۱۲ روزه نیز مردم این استان با تقدیم ۸۷ شهید، نقش مؤثری در دفاع از امنیت و اقتدار ملی ایفا کردند.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه حضرت صاحب‌الزمان(عج) استان اصفهان با اشاره به جایگاه سپهبد شهید حاج حسین سلامی تصریح کرد: این فرمانده شهید از فرزندان شهرستان گلپایگان بود و به همین دلیل استان اصفهان وظیفه خود می‌داند سالگرد شهادت وی را در شأن جایگاه ملی و انقلابی‌اش برگزار کند.

وی ادامه داد: به دلیل شرایط خاص کشور در زمان شهادت این فرمانده، امکان برگزاری مراسم گسترده فراهم نشد، اما امسال با برنامه‌ریزی انجام‌شده، هفته «شهدای اقتدار» با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، نهادهای فرهنگی و تشکل‌های مردمی برگزار خواهد شد.

قریشی با بیان اینکه برنامه محوری این هفته روز پنجشنبه ۲۱ خردادماه از ساعت ۱۶:۳۰ در گلستان شهدای اصفهان برگزار می‌شود، گفت: این مراسم با حضور مسئولان، خانواده‌های معظم شهدا و اقشار مختلف مردم برگزار خواهد شد.

وی از برگزاری برنامه‌های متنوعی در این هفته خبر داد و افزود: شب شعر، تئاتر خیابانی، محافل انس با قرآن، یادواره‌های تخصصی، برنامه‌های ویژه بانوان، نشست‌های رسانه‌ای، رویدادهای ورزشی، پیاده‌روی خانوادگی و دیدار با خانواده شهدا از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است. همچنین مراسم ویژه‌ای در شهرستان گلپایگان، زادگاه سپهبد شهید سلامی، برگزار خواهد شد.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه استان اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شهادت دو تن از نیروهای لشگر ۱۴ امام حسین(ع) اصفهان در روزهای اخیر گفت: شهیدان مصطفی امینی و عبدالحسین شیخ‌کوپایی در حین انجام مأموریت به شهادت رسیدند و آیین‌های وداع و تشییع آنان با حضور مردم برگزار می‌شود.

وی هدف اصلی از اجرای این برنامه‌ها را تبیین ابعاد شخصیتی و مدیریتی شهدای اقتدار، تقویت فرهنگ مقاومت و انتقال پیام ایستادگی به نسل جوان عنوان کرد و افزود: گروه‌های جهادی استان نیز به نام شهدای اقتدار در حوزه‌های عمرانی و خدمات‌رسانی فعال هستند و اقدامات گسترده‌ای را در سطح استان در دستور کار دارند.

قریشی تأکید کرد: پاسداشت یاد و راه شهدا، تداوم‌بخش فرهنگ ایثار و مقاومت در جامعه است و این مسیر با همراهی مردم و نسل جوان استمرار خواهد داشت.