اجرای طرح پزشک خانواده با محوریت غربالگری سرطان و دیابت در مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، جواد جواهری ظهر شنبه در نشست خبری پزشک خانواده و نظام ارجاع با اصحاب رسانه اظهار کرد: برنامه پزشک خانواده در محلات با پوشش مناسب در حال اجرا است.

وی افزود: برنامه پزشک خانواده یکی از برنامه‌های مدرن و پیشرفته نظام سلامت برای مراقبت از جمعیت، افزایش دسترسی و تحقق عدالت در ارائه خدمات سلامت است که اجرای آن طی حداقل سه دولت گذشته مورد پیگیری قرار گرفته است.

جواهری تصریح کرد: در مرحله نخست اجرای این برنامه در شهرستان محلات، غربالگری بیماری‌هایی از جمله سرطان، دیابت و فشار خون انجام می‌شود و در صورت شناسایی موارد مشکوک یا مبتلا، برای فرد پرونده مراقبتی تشکیل خواهد شد تا روند سلامت وی به حال خود رها نشود و مراقبت‌های لازم به صورت مستمر دنبال شود.

وی ادامه داد: در صورت موفقیت اجرای برنامه در محلات، توسعه پزشک خانواده در سایر شهرهای استان طی سال‌ جاری و سال آتی دنبال خواهد شد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک تاکید کرد: با اجرای برنامه پزشک خانواده، نسبت پزشک به جمعیت از یک پزشک به ازای ۲۰ تا ۳۰ هزار نفر، به یک پزشک برای حدود سه هزار نفر کاهش یافته و تاکنون ۱۵ پزشک به محلات اعزام شده و تأمین پنج پزشک دیگر نیز از طریق تأمین اجتماعی در حال پیگیری است.

وی با بیان اینکه تأمین مراقب سلامت و ماما نیز از الزامات اجرای این برنامه است گفت: در این برنامه به ازای هر فرد، سرانه ۱۰۰ هزار تومان برای تیم پزشک خانواده در نظر گرفته شده که در صورت پوشش سه هزار نفر، ماهانه حدود ۳۰۰ میلیون تومان به تیم ارائه‌دهنده خدمات اختصاص می‌یابد.

جواهری بیان کرد: پزشکان دولتی و عمومی غیردولتی می‌توانند در این طرح قرارداد منعقد کنند و تجهیزات مراکز دولتی تأمین و در مراکز خصوصی توسط پزشک مدیریت می‌شود.

وی ادامه داد: فعالیت پزشک خانواده در دو نوبت صبح و بعدازظهر و در مجموع هفت ساعت در روز تعریف شده و مجموعه‌ای از خدمات سلامت و مراقبتی برای جمعیت تحت پوشش پیش‌بینی شده است.

جواهری گفت: تیم پنج تا شش‌نفره وزارت بهداشت طی دو هفته گذشته برنامه پزشک خانواده در محلات را ارزیابی کرد که نتیجه پایش رضایت‌بخش بود.

وی تصریح کرد: بیش از ۹۰ درصد نوبت‌های ارجاعی پزشک خانواده به‌طور متوسط تأمین شده و فرآیند ارجاع نیز بر اساس سطح‌بندی خدمات انجام می‌شود.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک با اشاره به نقش خیرین سلامت در اجرای این طرح گفت: خیرین سلامت محلات مجتمع امام حسن عسکری(ع) و سه پانسیون را برای تجهیز و استقرار نیروهای پزشک خانواده در اختیار دانشگاه قرار داده‌اند.

وی افزود: تأمین و استقرار پزشکان و ماماهای مورد نیاز با جدیت در حال پیگیری است تا محلات به الگویی موفق و قابل توسعه در اجرای برنامه پزشک خانواده تبدیل شود.