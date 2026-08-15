ورود ۲۵ آمبولانس پیشرفته فصل نوینی در امداد و نجات استان مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، جواد نظری ظهر شنبه در نشست خبری پزشک خانواده و نظام ارجاع با اصحاب رسانه اظهار کرد: اجرای برنامه پزشک خانواده یکی از برنامه‌های دیرینه نظام سلامت و از تکالیف پیش‌بینی‌شده در قانون برنامه هفتم توسعه است که اجرای آن در استان مرکزی با ورود شهرستان محلات به مرحله جدیدی رسیده است.

وی افزود: اجرای طرح پزشک خانواده از حدود ۲۰ سال پیش و با پوشش مناطق روستایی آغاز شد و بیماران در صورت نیاز از طریق پزشک خانواده به سطوح تخصصی ارجاع می‌شوند.

نظری تصریح کرد: پس از روستاها و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر، اجرای پزشک خانواده اکنون به شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر رسیده و برای هر دانشگاه علوم پزشکی، یک شهر به‌عنوان پایلوت انتخاب شده است.

وی ادامه داد: با توجه به وجود دانشگاه علوم پزشکی اراک و دو دانشکده مستقل خمین و ساوه، بخشی از شهرستان‌های ساوه، زرندیه، خمین و محلات وارد برنامه پزشک خانواده شده‌اند و اجرای این طرح از اول مردادماه سال جاری در شهرستان محلات آغاز شده است.

نظری با بیان اینکه جمعیت شهرستان محلات حدود ۶۰ هزار نفر است تاکید کرد: بیش از ۵۰ هزار نفر از جمعیت محلات شهری هستند و به ازای هر ۳ هزار نفر، یک پزشک خانواده برای ارائه منسجم خدمات سلامت تعیین می‌شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک یکی از مزایای مهم اجرای این طرح را ارائه چهار نوبت ویزیت رایگان سالانه عنوان کرد و افزود: پزشک خانواده علاوه بر وظایف معمول خود، چهار نوبت ویزیت سالانه را به‌صورت رایگان برای جمعیت تحت پوشش انجام می‌دهد.

وی بیان کرد: در صورت ارجاع بیمار به پزشک متخصص از مسیر پزشک خانواده، تعرفه دولتی خدمات تخصصی کاهش می‌یابد و سهم پرداختی بیمار به حدود نصف، یعنی ۱۵ درصد، می‌رسد.

نظری گفت: با ارجاع از مسیر پزشک خانواده، سهم پرداختی بیماران در دارو و خدماتی مانند آزمایشگاه کاهش می‌یابد و هزینه‌های سلامت از جیب مردم کمتر می‌شود.

وی تصریح کرد: پزشک خانواده با هدایت بیماران به سطح تخصصی مورد نیاز، از مراجعات غیرضروری و انجام خدمات تشخیصی و درمانی بدون اندیکاسیون جلوگیری و فرآیند دریافت خدمات را ساماندهی می‌کند.

نظری ادامه داد: ارجاع الکترونیک و ساماندهی خدمات، از اهداف اصلی طرح پزشک خانواده است و برخلاف گذشته، فرآیند ارجاع بیماران به‌صورت برخط انجام می‌شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک افزود: پزشک خانواده از طریق سامانه برای بیمار نوبت متخصص تعیین می‌کند تا زمان مراجعه مشخص شده و از سرگردانی و مراجعات متعدد جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه عملکرد پزشکان خانواده نیز در این فرآیند قابل ارزیابی است گفت: دریافت بازخورد از خدمات ارائه‌شده در سطح دوم و ارزیابی عملکرد پزشک خانواده، بخش دیگری از این نظام است و به ساماندهی بهتر خدمات و ارتقای کیفیت ارائه مراقبت‌ها کمک خواهد کرد.

نظری تاکید کرد: هدف نهایی پزشک خانواده، کاهش پرداخت از جیب مردم و نزدیک شدن سهم هزینه‌های سلامت به اهداف تعیین‌شده در برنامه هفتم توسعه است.

وی تاکید کرد: محلات به‌عنوان پایلوت طرح، زمینه کسب تجربه برای توسعه پزشک خانواده در استان و اجرای سراسری آن تا سال آینده را فراهم می‌کند.

اراک به جمع مراکز ارائه‌دهنده خدمات پیشرفته فک و صورت پیوست

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: راه‌اندازی «تمپورال لوب» در بیمارستان آیت‌الله خوانساری، ظرفیت انجام جراحی‌های پیشرفته فک و صورت را فراهم کرده و پیگیری برای جذب رزیدنت و توسعه رشته‌های تخصصی با همکاری اعضای هیئت علمی در حال انجام است.

وی افزود: در همین راستا، راه‌اندازی رشته‌های تخصصی از جمله نورولوژی در استان در دستور کار قرار گرفته و برای توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز این بخش، چندین میلیارد تومان هزینه شده است.

نظری تصریح کرد: راه‌اندازی بخش جراحی سرطان نیز در بیمارستان آیت الله خوانساری، امکان انجام طیف متنوعی از اعمال جراحی مرتبط با سرطان در استان را فراهم کرده و به کاهش اعزام بیماران به مراکز درمانی خارج از استان کمک می‌کند.

وی با اشاره به افتتاح و بهره‌برداری از دستگاه تصویربرداری «سی‌وی‌سی‌تی» در دانشکده دندانپزشکی اراک ادامه داد: این دستگاه در حوزه تصویربرداری تخصصی دندانپزشکی کاربرد دارد و می‌تواند به ارتقای کیفیت خدمات تشخیصی کمک کند.

نظری تاکید کرد: با فعال‌سازی یونیت‌های آموزشی دانشکده دندانپزشکی در ساعات بعدازظهر، خدمات دندانپزشکی با تعرفه مناسب‌تر و با همکاری اعضای هیئت علمی ارائه می‌شود که می‌تواند به کاهش هزینه‌های درمان و افزایش دسترسی مردم به خدمات باکیفیت کمک کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک از برنامه‌ریزی برای نوسازی ناوگان آمبولانس استان خبر داد و گفت: با هماهنگی استاندار مرکزی و نمایندگان مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی، قرارداد تأمین ۲۵ دستگاه آمبولانس منعقد شد.

وی افزود: مقرر شده است تأمین این آمبولانس‌ها به صورت مشترک و با مشارکت ۵۰ درصدی استان و سازمان تأمین اجتماعی انجام شود که با تحقق این برنامه، آمبولانس‌های جدید وارد چرخه خدمت‌رسانی می شوند.

نظری تصریح کرد: نوسازی ناوگان آمبولانس نقش مهمی در ارتقای خدمات اورژانسی، پیش‌بیمارستانی و انتقال بیماران دارد و استفاده از آمبولانس‌های جدید می‌تواند کیفیت خدمات‌رسانی در جاده‌ها، داخل شهر و همچنین فرآیند انتقال بیماران به بیمارستان‌ها را بهبود بخشد.