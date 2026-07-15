به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای ارتقای کارآمدی نهادهای اقتصادی و هم‌سوسازی ابزارهای حمایتی با سیاست‌های کلان کشور، نشست تخصصی مشاور وزیر در امور مجامع و شرکت‌های وزارت جهاد کشاورزی با مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری صنایع کوچک وابسته به وزارت صمت، با هدف بازنگری در عملکرد صندوق و ترسیم نقشه راه توسعه سرمایه‌گذاری در بخش تولید و ضرورت استقرار نظام حاکمیت شرکتی و شفافیت برگزار شد.

محمد سپاسی مشاور وزیر در امور مجامع، شرکت‌ها و موسسات وزارت جهاد کشاورزی، در این نشست با تبیین ضرورت تحول در ساختار نهادهای اقتصادی، بر اهمیت صیانت از سرمایه‌های عمومی و استقرار اصول پاسخگویی و نظارت مؤثر تاکید کرد.

وی با اشاره به ضرورت انطباق برنامه‌های اجرایی با منویات مقام عالی وزارت، تاکید کرد که تصمیمات صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری صنایع کوچک باید در راستای تحقق اهداف راهبردی دولت و توسعه پایدار باشد.

مشاور وزیر در ادامه با اتخاذ رویکردی تحول‌آفرین، خواستار توسعه ابزارهای نوین مالی، تقویت تعامل با شبکه بانکی و تسهیل فرآیندهای صدور ضمانت‌نامه شد.

وی تاکید کرد: صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری صنایع کوچک باید با حمایت هدفمند از سرمایه‌گذاران، نقشی کلیدی در رشد تولید، اشتغال‌زایی و تقویت بنیان‌های اقتصادی ایفا کند.

سپاسی با تاکید بر تدوین برنامه عملیاتی مبتنی بر شاخص‌های عملکردی و مدیریت بهینه منابع، خواستار پیگیری مستمر مصوبات و ایجاد هم‌افزایی میان دستگاه‌های مرتبط شد تا نتایج ملموس این نشست در مسیر تحقق اهداف توسعه اقتصادی کشور تجلی یابد.

در این نشست، مدیرعامل صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری صنایع کوچک وابسته به وزارت صمت، با ارائه گزارشی جامع از وضعیت مالی، اقدامات صورت‌گرفته و برنامه‌های توسعه‌ای، چالش‌های موجود را جهت رفع مؤثرتر آن مطرح کرد.

همچنین اعضای هیئت‌مدیره با ارائه دیدگاه‌های تخصصی، بر ضرورت هوشمندسازی فرآیندها، بهبود مدیریت ریسک و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های قانونی برای حمایت از صنایع کوچک تاکید ورزیدند.