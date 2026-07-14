مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تیم سیار انتقال خون استان کرمانشاه روز سه‌شنبه ۲۳ تیرماه با هدف تأمین خون مورد نیاز مراکز درمانی و بیماران، در شهرستان صحنه مستقر خواهد شد.

وی با دعوت از مردم نوع‌دوست این شهرستان برای مشارکت در این اقدام انسان‌دوستانه، افزود: اهدای خون اقدامی ارزشمند و هدیه‌ای از جنس زندگی است که می‌تواند جان بیماران نیازمند را نجات دهد.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با بیان اینکه پایگاه سیار در بیمارستان دکتر معاون صحنه مستقر می‌شود، تصریح کرد: فرآیند خون‌گیری از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر انجام خواهد شد و از تمامی افراد واجد شرایط دعوت می‌شود در این برنامه حضور یابند.

میرزاده تأکید کرد: تأمین مستمر ذخایر خونی نیازمند مشارکت همیشگی مردم است و حضور داوطلبان در برنامه‌های اهدای خون، نقش مهمی در پاسخگویی به نیاز مراکز درمانی و بیماران ایفا می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: انتقال خون استان کرمانشاه با اعزام تیم‌های سیار به شهرستان‌های مختلف، تلاش می‌کند دسترسی شهروندان به خدمات اهدای خون را تسهیل کرده و زمینه مشارکت هرچه بیشتر مردم در این امر خداپسندانه را فراهم سازد.