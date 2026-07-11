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۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۵۸

تیم سیار انتقال خون در اسلام‌آباد غرب مستقر می‌شود

تیم سیار انتقال خون در اسلام‌آباد غرب مستقر می‌شود

کرمانشاه - مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه از استقرار تیم سیار اهدای خون در شهرستان اسلام‌آباد غرب خبر داد و از شهروندان خواست با اهدای خون در نجات جان بیماران مشارکت کنند.

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، از استقرار تیم سیار انتقال خون استان در شهرستان اسلام‌آباد غرب خبر داد و اظهار کرد: این برنامه با هدف تأمین خون سالم و پاسخگویی به نیاز مراکز درمانی و بیماران نیازمند برگزار می‌شود.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه افزود: تیم سیار اهدای خون روز یکشنبه ۲۱ تیرماه ۱۴۰۵ از ساعت ۸ تا ۱۲ ظهر در محل پشت بیمارستان امام خمینی (ره) اسلام‌آباد غرب مستقر خواهد شد و آماده پذیرش اهداکنندگان خون است.

وی با اشاره به اهمیت مشارکت مردم در این اقدام انسان‌دوستانه، تصریح کرد: هر واحد خون اهدایی می‌تواند در درمان و نجات جان چند بیمار مؤثر باشد و نقش مهمی در تأمین ذخایر خونی استان ایفا کند.

میرزاده با دعوت از شهروندان واجد شرایط برای حضور در این برنامه، گفت: مشارکت مردم در اهدای خون، پشتوانه‌ای ارزشمند برای تأمین نیاز بیماران، مصدومان حوادث و افرادی است که به فرآورده‌های خونی نیاز دارند.

وی در پایان از مردم نیک‌اندیش استان خواست با حضور در محل استقرار تیم سیار و اهدای خون، در این اقدام خیرخواهانه سهیم شوند و به تداوم تأمین خون سالم برای مراکز درمانی کمک کنند.

کد مطلب 6885150

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