مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، از استقرار تیم سیار انتقال خون استان در شهرستان اسلام‌آباد غرب خبر داد و اظهار کرد: این برنامه با هدف تأمین خون سالم و پاسخگویی به نیاز مراکز درمانی و بیماران نیازمند برگزار می‌شود.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه افزود: تیم سیار اهدای خون روز یکشنبه ۲۱ تیرماه ۱۴۰۵ از ساعت ۸ تا ۱۲ ظهر در محل پشت بیمارستان امام خمینی (ره) اسلام‌آباد غرب مستقر خواهد شد و آماده پذیرش اهداکنندگان خون است.

وی با اشاره به اهمیت مشارکت مردم در این اقدام انسان‌دوستانه، تصریح کرد: هر واحد خون اهدایی می‌تواند در درمان و نجات جان چند بیمار مؤثر باشد و نقش مهمی در تأمین ذخایر خونی استان ایفا کند.

میرزاده با دعوت از شهروندان واجد شرایط برای حضور در این برنامه، گفت: مشارکت مردم در اهدای خون، پشتوانه‌ای ارزشمند برای تأمین نیاز بیماران، مصدومان حوادث و افرادی است که به فرآورده‌های خونی نیاز دارند.

وی در پایان از مردم نیک‌اندیش استان خواست با حضور در محل استقرار تیم سیار و اهدای خون، در این اقدام خیرخواهانه سهیم شوند و به تداوم تأمین خون سالم برای مراکز درمانی کمک کنند.