مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، از استقرار تیم سیار اهدای خون استان کرمانشاه در شهرستان سنقر خبر داد و اظهار کرد: این تیم روز شنبه ۲۰ تیرماه به منظور تأمین خون سالم و پاسخگویی به نیاز مراکز درمانی، در این شهرستان مستقر خواهد شد.
وی افزود: تیم سیار انتقال خون از ساعت ۸ تا ۱۲ در مسجدالنبی (ص) جنب پایانه مسافربری سنقر مستقر خواهد بود و شهروندان میتوانند با حضور در این محل، در امر خداپسندانه اهدای خون مشارکت کنند.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با اشاره به اهمیت مشارکت مردم در اهدای خون، گفت: اهدای خون اقدامی انساندوستانه است که میتواند جان بیماران نیازمند، مصدومان حوادث و افرادی که به فرآوردههای خونی وابسته هستند را نجات دهد.
میرزاده با بیان اینکه تأمین مستمر ذخایر خونی نیازمند مشارکت همیشگی مردم است، افزود: حضور داوطلبان در برنامههای اهدای خون نقش مهمی در حفظ پایداری ذخایر خون و تأمین نیاز مراکز درمانی استان دارد.
وی در پایان از شهروندان نیکاندیش شهرستان سنقر دعوت کرد با حضور در محل استقرار تیم سیار اهدای خون، در این اقدام انساندوستانه مشارکت کرده و در تأمین خون سالم برای بیماران نیازمند سهیم باشند.
کرمانشاه - مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه گفت: تیم سیار اهدای خون روز شنبه ۲۰ تیرماه با استقرار در شهرستان سنقر، آماده پذیرش اهداکنندگان خون خواهد بود.
مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، از استقرار تیم سیار اهدای خون استان کرمانشاه در شهرستان سنقر خبر داد و اظهار کرد: این تیم روز شنبه ۲۰ تیرماه به منظور تأمین خون سالم و پاسخگویی به نیاز مراکز درمانی، در این شهرستان مستقر خواهد شد.
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