مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، از استقرار تیم سیار انتقال خون استان در شهرستان کنگاور خبر داد و اظهار کرد: این برنامه با هدف تأمین ذخایر خون و فرآورده‌های خونی مورد نیاز مراکز درمانی و با مشارکت مردم نیک‌اندیش شهرستان برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت مشارکت شهروندان در اهدای خون، افزود: هر واحد خون اهدایی می‌تواند جان چند بیمار نیازمند را نجات دهد و استمرار این اقدام انسان‌دوستانه، نقش مهمی در حفظ ذخایر خونی استان دارد.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با بیان اینکه تیم سیار انتقال خون روز چهارشنبه ۲۴ تیرماه ۱۴۰۵ در کنگاور مستقر خواهد شد، تصریح کرد: این پایگاه از ساعت ۸ تا ۱۲ ظهر در ساختمان انتقال خون، مجاور بیمارستان شهید چمران، آماده پذیرش اهداکنندگان خواهد بود.

میرزاده با دعوت از افراد واجد شرایط برای حضور در این برنامه، گفت: مشارکت مردم در اهدای خون، اقدامی ارزشمند و نجات‌بخش است که می‌تواند نیاز بیماران، مصدومان و افرادی که به فرآورده‌های خونی نیاز دارند را تأمین کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: از همه شهروندان کنگاوری دعوت می‌کنیم با حضور در محل استقرار تیم سیار انتقال خون، در این حرکت انسان‌دوستانه سهیم شوند و با اهدای خون، هدیه‌ای از جنس زندگی به بیماران نیازمند تقدیم کنند.