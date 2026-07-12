مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، از استقرار تیم سیار اهدای خون در شهرستان سرپل‌ذهاب خبر داد و اظهار کرد: این برنامه با هدف تأمین خون سالم و افزایش ذخایر خونی استان برای پاسخگویی به نیاز بیماران برگزار می‌شود.

وی افزود: تیم سیار انتقال خون روز دوشنبه ۲۲ تیرماه از ساعت ۸ تا ۱۲ ظهر در بیمارستان شهدای سرپل‌ذهاب مستقر خواهد شد و آماده پذیرش اهداکنندگان خون است.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با دعوت از شهروندان نیک‌اندیش برای حضور در این برنامه، تصریح کرد: اهدای خون اقدامی انسان‌دوستانه و حیاتی است که می‌تواند جان بیماران نیازمند را نجات دهد و استمرار خدمات درمانی را تضمین کند.

وی ادامه داد: ذخایر خونی تنها با مشارکت داوطلبانه مردم تأمین می‌شود و همراهی شهروندان در چنین برنامه‌هایی نقش مهمی در تأمین نیاز مراکز درمانی و بیماران خواهد داشت.

میرزاده در پایان خاطرنشان کرد: از تمامی افراد واجد شرایط دعوت می‌شود با حضور در محل استقرار تیم سیار اهدای خون، در این حرکت انسان‌دوستانه مشارکت کرده و امیدبخش زندگی بیماران نیازمند باشند.