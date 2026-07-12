  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۲۱

تیم سیار اهدای خون در سرپل‌ذهاب مستقر می‌شود

تیم سیار اهدای خون در سرپل‌ذهاب مستقر می‌شود

کرمانشاه- مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه از استقرار تیم سیار اهدای خون در سرپل‌ذهاب خبر داد و از شهروندان خواست با مشارکت در این اقدام، به تأمین خون مورد نیاز بیماران کمک کنند.

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، از استقرار تیم سیار اهدای خون در شهرستان سرپل‌ذهاب خبر داد و اظهار کرد: این برنامه با هدف تأمین خون سالم و افزایش ذخایر خونی استان برای پاسخگویی به نیاز بیماران برگزار می‌شود.

وی افزود: تیم سیار انتقال خون روز دوشنبه ۲۲ تیرماه از ساعت ۸ تا ۱۲ ظهر در بیمارستان شهدای سرپل‌ذهاب مستقر خواهد شد و آماده پذیرش اهداکنندگان خون است.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با دعوت از شهروندان نیک‌اندیش برای حضور در این برنامه، تصریح کرد: اهدای خون اقدامی انسان‌دوستانه و حیاتی است که می‌تواند جان بیماران نیازمند را نجات دهد و استمرار خدمات درمانی را تضمین کند.

وی ادامه داد: ذخایر خونی تنها با مشارکت داوطلبانه مردم تأمین می‌شود و همراهی شهروندان در چنین برنامه‌هایی نقش مهمی در تأمین نیاز مراکز درمانی و بیماران خواهد داشت.

میرزاده در پایان خاطرنشان کرد: از تمامی افراد واجد شرایط دعوت می‌شود با حضور در محل استقرار تیم سیار اهدای خون، در این حرکت انسان‌دوستانه مشارکت کرده و امیدبخش زندگی بیماران نیازمند باشند.

کد مطلب 6886062

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها