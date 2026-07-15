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۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۰۲

لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ والیبال؛

آخرین وضعیت مصدومیت ملی‌پوش والیبال؛ خانزاده به بازی با آلمان می‌رسد؟

آخرین وضعیت مصدومیت ملی‌پوش والیبال؛ خانزاده به بازی با آلمان می‌رسد؟

دریافت‌کننده قدرتی تیم ملی والیبال ایران، گفت: باید امشب با پزشک وضعیت مچ پایم را بررسی کنیم تا مشخص شود شرایطم به چه صورت است.

به گزارش خبرگزاری مهر، پوریا حسین‌خانزاده پس از شکست ایران مقابل اوکراین در هفته سوم لیگ ملت‌ها، اظهار داشت: بازی خیلی سختی بود. مقابل تیمی قرار گرفتیم که نسبت به قبل متحول شده بود. در دفاع و سرویس عملکرد خیلی خوبی داشت و بازیکنان این تیم کیفیت بالایی از خودشان نشان دادند.

وی ادامه داد: بچه‌های ایران هم واقعا صد توانشان را گذاشتند. امیدوار بودیم این بازی را ببریم، اما نشد. امیدوارم در دیدارهای آینده بتوانیم نتایج خوبی بگیریم.

دریافت کننده قدرتی تیم ملی در خصوص مصدومیتش در ست سوم، گفت: بعد از اسپکی که زدم، مچ پایم پیچ خورد. یک مقدار آسیب‌دیدگی‌ام نگران‌کننده بود و باید امشب با پزشک وضعیت مچ پایم را بررسی کنیم تا مشخص شود شرایطم به چه صورت است.

کد مطلب 6889273
سیده فرزانه شریفی

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