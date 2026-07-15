جلالی: تکمیل کریدور شمال–جنوب کلید توسعه صادرات به روسیه است

به گزارش خبرگزاری مهر کاظم جلالی، در نشست با مسوولان اقتصادی و جمعی از صادرکنندگان، در سالن ابریشم اتاق بازرگانی قم، با اشاره به ظرفیت بالای بازار این کشور، سهم ناچیز ایران را ناشی از نبود برنامه‌ریزی منسجم و حضور مقطعی دانست و گفت: ورود به بازار روسیه نیازمند شناخت، ارتباط‌سازی و استمرار است؛ نه با یک یا دو سفر.



وی تکمیل زیرساخت‌های ترانزیتی، به‌ویژه مسیر ریلی رشت–آستارا و کریدور شمال–جنوب را ضروری خواند و بر تقویت هم‌زمان حوزه‌های بانکی، گمرکی و لجستیکی برای هموارسازی تجارت تأکید کرد.



جلالی همچنین از ظرفیت‌های تولیدی قم تمجید کرد و پیشنهاد داد که اتاق بازرگانی قم با سفارت، برنامه مشترکی برای اعزام منظم هیئت‌های تجاری و پیگیری عملی توافقات تدوین کند.



معاون استاندار قم: صنایع پلیمری، نساجی و لوازم خانگی؛ ظرفیت‌های راهبردی برای جهش صادرات به اوراسیا و آفریقا



معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم نیز با تشریح جایگاه استان در صنایع پلیمری، لوازم خانگی، چاپ، بسته‌بندی، نساجی و پوشاک، این بخش‌ها را مزیت‌های راهبردی برای ورود به بازارهای هدف دانست و تأکید کرد که بخشی از تولیدات قم در زنجیره کامل ارزش، از مواد اولیه تا محصول نهایی، شکل می‌گیرد.



روح‌الله ابراهیمی بازارهای آفریقا و کشورهای اوراسیا را از مقاصد مهم صادراتی برشمرد و از ارسال نخستین محموله صادراتی قم به روسیه از طریق شبکه ریلی خبر داد و افزود: اتصال منطقه سلفچگان به شبکه ریلی کشور، ظرفیت مهمی برای توسعه لجستیک و افزایش توان صادراتی استان ایجاد کرده است که می‌تواند به رونق تولید و افزایش سهم قم در تجارت خارجی کمک کند.



ابراهیمی با قدردانی از تجربه و ارتباطات مؤثر سفیر ایران در روسیه، خواستار نقش‌آفرینی وی در تسهیل مسیر صادرات قم به این بازار شد.



نایب‌رئیس اتاق قم: صادرات ۲۰ میلیون دلاری به روسیه؛ با رفع موانع بانکی و لجستیکی سهم استان جهش می‌یابد



نایب‌رئیس اتاق بازرگانی قم، با اشاره به ثبت صادرات ۲۰ میلیون دلاری استان به روسیه در سال گذشته، گفت که بخش قابل‌توجهی از صادرات قم (محصولات آرایشی، شیمیایی و نخ‌های نساجی) از طریق کشورهای همسایه مانند آذربایجان انجام می‌شود که در آمار رسمی دیده نمی‌شود.



محمد نوپوش با تأکید بر ظرفیت بالای صنعتی قم، خواستار حمایت عملی سفارت در زمینه تسهیل ارتباطات بانکی، رفع گلوگاه‌های لجستیکی و ارائه اطلاعات دقیق از نیازهای بازار روسیه شد تا سهم استان در این بازار افزایش یابد.