https://mehrnews.com/x3czpn ۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۵۶ کد مطلب 6889368 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۵۶ تجمع مردم یاسوج در صد و سی و هفتمین شب حماسهساز یاسوج- مردم یاسوج در صدو سی و هفتمین شب حماسه ساز شعار خونخواهی امام شهید را سر دادند. دریافت 152 MB کد مطلب 6889368 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع بزرگ هیئتهای مذهبی یاسوج در روز عاشورا برگزار میشود صد و سی و هفتمین حماسه حضور مردم آستانه اشرفیه در خیابان اجتماع بزرگ مردم شهر یاسوج در پانزدهمین سالروز حماسه «نهم دی» برگزار شد رونمایی از آلبوم صوتی «حسینیه فتح» در اجتماع بزرگ عزاداران حسینی یاسوج موج یکصد و سی و هفتم مردم رشت در میدان شهدای ذهاب اجتماع صد و سی و هفتم از خونخواهی رودسری ها در میدان اجتماع بزرگ امت رسول الله(ص) در کهگیلویه و بویراحمد اجتماع شقایقهای دنا در کهگیلویه و بویراحمد برچسبها یاسوج تجمع اعتراضی جنگ رمضان
نظر شما