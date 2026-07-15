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۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۲:۵۴

حماسه حضور مردم زاهدان به شب صد و سی و ششم رسید

حماسه حضور مردم زاهدان به شب صد و سی و ششم رسید

زاهدان- مردم شهر زاهدان در صد و سی و ششمین شب از شهادت قائد امت، اجتماع با شکوهی را برگزار کردند.

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کد مطلب 6889470

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