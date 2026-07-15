https://mehrnews.com/x3czrs ۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۲:۵۴ کد مطلب 6889470 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۲:۵۴ حماسه حضور مردم زاهدان به شب صد و سی و ششم رسید زاهدان- مردم شهر زاهدان در صد و سی و ششمین شب از شهادت قائد امت، اجتماع با شکوهی را برگزار کردند. دریافت 32 MB کد مطلب 6889470 کپی شد مطالب مرتبط آیین بزرگداشت هفتمین روز تدفین امام شهید در زاهدان تصاویر شهدای تیپ ۳۸۸ ایرانشهر که بامداد امروز به شهادت رسیدند تمدن چندهزار ساله در فلات شرقی ایران؛ سیستان و بلوچستان برچسبها زاهدان تجمع مردمی رهبر شهید
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