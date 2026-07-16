https://mehrnews.com/x3czHJ ۲۶ تیر ۱۴۰۵، ۱:۰۲ کد مطلب 6890120 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۶ تیر ۱۴۰۵، ۱:۰۲ مردم زاهدان ایستادگی و مقاومت را معنا کردند زاهدان- مردم شهر زاهدان در صد و سی و هفتمین شب از شهادت قائد امت اجتماعی با شکوه برگزار کردند. دریافت 40 MB کد مطلب 6890120 کپی شد مطالب مرتبط بیانیه نماینده ولی فقیه سیستان و بلوچستان در رابطه حملات دشمن آمریکایی کشف محموله سلاح توسط مرزبانان سیستان و بلوچستان حماسه حضور مردم زاهدان به شب صد و سی و ششم رسید برچسبها زاهدان تجمع مردمی رهبر شهید
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