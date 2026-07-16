  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۶ تیر ۱۴۰۵، ۱:۰۲

مردم زاهدان ایستادگی و مقاومت را معنا کردند

مردم زاهدان ایستادگی و مقاومت را معنا کردند

زاهدان- مردم شهر زاهدان در صد و سی و هفتمین شب از شهادت قائد امت اجتماعی با شکوه برگزار کردند.

دریافت 40 MB
کد مطلب 6890120

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها