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۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۲:۵۷

انتقال ۲۱۱ بیمار در بیمارستان بقایی۲ اهواز بعد از بمباران‌ آمریکا

انتقال ۲۱۱ بیمار در بیمارستان بقایی۲ اهواز بعد از بمباران‌ آمریکا

اهواز - مدیر بیمارستان بقایی۲ اهواز گفت: اطراف این بیمارستان از سوی ارتش تروریستی آمریکا بمباران شد و تمامی ۲۱۱ بیمار برای ادامه درمان به مراکز دیگر منتقل شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال حملات ارتش تروریستی آمریکا به شهرستان اهواز در چهارشنبه شب و وقوع انفجار در نواحی مجاور بیمارستان بقایی ۲، این مرکز تخصصی درمان بیماران هماتولوژی و انکولوژی به منظور حفظ امنیت بیماران و کارکنان موقتا از چرخه خدمت رسانی خارج شد.

دکتر بوعذار مدیر بیمارستان بقایی ۲ در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اطراف بیمارستان از سوی ارتش تروریستی آمریکا بمباران شد و ما مجبور شدیم ۲۱۱ بیماری که خدمات می گرفتند را بنا به شرایط ایجاد شده برای ادامه درمان به سایر مراکز درمانی منتقل کنیم.

در عین حال دانشگاه علوم پزشکی اهواز نیز در اطلاعیه ای اعلام کرد: تمامی بیماران با رعایت کامل پروتکل های ایمنی به سایر بیمارستان های شهر اهواز منتقل گردیدند. در پی این حملات خوشبختانه آسیبی به بیماران وارد نشد و خدمات درمانی آن ها در مراکز پذیرنده بدون وقفه در جریان است.

بر اساس این اطلاعیه، زمان بازگشایی بیمارستان متعاقبا اعلام خواهد شد و از شهروندان خواسته شده است از تردد غیرضروری در محدوده این مرکز درمانی خودداری کنند.

کد مطلب 6889481

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