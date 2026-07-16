طوفان به ۶ هکتار گلخانه در سمنان خسارت زد

به گزارش خبرنگار مهر، مهراز کاظمی صبح پنجشنبه در بازدید گلخانه های سمنان با اشاره به وقوع بادهای شدید و طوفان طی روزهای اخیر اظهار کرد: این شرایط جوی موجب بروز خسارت به بخشی از واحدهای گلخانه‌ای مجتمع اعتضادیه سمنان شده است.

وی ادامه داد: بلافاصله پس از وقوع حادثه، اکیپ‌های مشترک کارشناسی برای بررسی وضعیت و ارزیابی خسارت وارده به منطقه اعزام شدند.

مدیر جهاد کشاورزی سمنان ادامه داد: تندبادهای اخیر عمدتاً به پوشش سقف گلخانه‌ها آسیب وارد کرده و بخش قابل توجهی از خسارت‌ها مربوط به پارگی و از هم گسیختگی پوشش‌های پلاستیکی بوده است.

کاظمی با تشریح جزئیات خسارت‌ها توضیح داد: بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد شدت باد در برخی نقاط به اندازه‌ای بود که بخش‌هایی از پوشش سقف گلخانه‌ها جدا شده و سازه‌ها در معرض آسیب قرار گرفته‌اند. این موضوع علاوه بر خسارت مستقیم به تأسیسات، می‌تواند بر روند تولید محصولات گلخانه‌ای نیز تأثیر بگذارد.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای برآورد دقیق خسارت تصریح کرد: طبق ارزیابی اولیه، حدود شش هکتار از گلخانه‌های منطقه تحت تأثیر این طوفان قرار گرفتند.

مدیر جهاد کشاورزی سمنان یادآور شد: کارشناسان جهاد کشاورزی به همراه مدیر بحران سازمان جهاد کشاورزی استان در حال مستندسازی و تکمیل گزارش‌های فنی هستند تا میزان دقیق خسارت و نیازهای حمایتی بهره برداران مشخص شود.

کاظمی خاطرنشان کرد: هدف از این بازدیدهای مشترک، تسریع در روند طی مراحل قانونی، تشکیل پرونده‌های خسارت و فراهم کردن زمینه استفاده بهره‌برداران از حمایت‌های پیش‌بینی شده در بخش کشاورزی است.

کاظمی تاکید کرد: گلخانه‌داران ضمن رعایت نکات ایمنی و تقویت پوشش‌ها و اتصالات سازه‌ها، در صورت بروز هرگونه خسارت احتمالی موضوع را در اسرع وقت به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اطلاع دهند تا اقدامات لازم در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.