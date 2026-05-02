ساخت ۲۷۰ واحد مسکن محرومان در سقز

به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان استان کردستان و شهرستان سقز از برنامهریزی برای ساخت ۲۷۰ واحد مسکن ویژه اقشار کمدرآمد در سقز خبر دادند و در عین حال، تسریع در تکمیل پروژه ۱۲۰۰ واحدی نهضت ملی مسکن را از مهمترین اولویتها عنوان کردند.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کردستان شامگاه شنبه در بررسی وضعیت طرحهای ساخت مسکن سقز از اجرای طرح ساخت مسکن محرومان در این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: در این طرح، ۲۷۰ واحد مسکونی برای دهکهای پایین جامعه احداث خواهد شد.
سعید رسولی با بیان اینکه زمین این پروژه از سوی ادارهکل راه و شهرسازی تأمین میشود، افزود: این اراضی بهصورت رایگان در اختیار متقاضیان دهکهای یک تا چهار قرار میگیرد که از سوی هیأت امنای حساب ۱۰۰ امام (ره) معرفی میشوند.
وی ادامه داد: برای ساخت این واحدها، تسهیلاتی به میزان ۵۰۰ میلیون تومان با سود کمبهره پرداخت میشود و همچنین بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض نیز به متقاضیان اختصاص خواهد یافت.
دغدغه تکمیل پروژه ۱۲۰۰ واحدی مسکن سقز
در همین راستا، فرماندار سقز نیز از پروژه ۱۱۹۷ واحدی نهضت ملی مسکن خبر داد و بر ضرورت تسریع در بهرهبرداری از این طرح تأکید کرد.
ضیاالدین نعمانی با اشاره به پیشرفت ۴۵ درصدی این پروژه گفت: تأخیر در انجام تعهدات میتواند موجب افزایش هزینه تمامشده مسکن و در نهایت نارضایتی متقاضیان شود.
چالش نقدینگی و نقش سهگانه در اجرای پروژه
مدیرکل راه و شهرسازی کردستان نیز تأمین مسکن برای اقشار آسیبپذیر را از وظایف اصلی این مجموعه دانست و گفت: یکی از چالشهای جدی پروژه سقز، تأمین نقدینگی است که تلاش داریم از مسیرهای مختلف آن را برطرف کنیم.
امیر قادری با اشاره به نقش عوامل اجرایی افزود: راه و شهرسازی، مردم و پیمانکار سه ضلع اصلی مثلث مسکن هستند و پیشبرد پروژه نیازمند همکاری هر سه بخش است.
وی خاطرنشان کرد: تکمیل طرح نهضت ملی مسکن در سقز مستلزم تأمین منابع مالی، تسریع عملیات اجرایی توسط پیمانکار و پایبندی متقاضیان به تعهدات مالی است.
به گفته قادری، میزان آورده متقاضیان در این پروژه متفاوت است، بهطوریکه برخی افراد تا ۵۹۰ میلیون تومان و برخی دیگر حدود ۵۸ میلیون تومان پرداخت داشتهاند.
