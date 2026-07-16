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۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۹

توقیف ۲۴ دستگاه وسیله نقلیه متخلف در بروجرد

توقیف ۲۴ دستگاه وسیله نقلیه متخلف در بروجرد

بروجرد - مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان از توقیف ۲۴ دستگاه وسیله نقلیه متخلف در شهرستان بروجرد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مأموران انتظامی شهرستان بروجرد در راستای اجرای طرح‌های انضباط‌بخشی و ارتقای امنیت اجتماعی، باهدف برخورد با برهم‌زنندگان نظم عمومی، عملیات‌هایی در سطح این شهرستان اجرا کردند.

در جریان این طرح، پلیس موفق به شناسایی و توقیف ۲۴ دستگاه وسیله نقلیه متخلف شامل ۱۹ دستگاه موتورسیکلت و پنج دستگاه خودرو به دلیل تخلفاتی از قبیل نداشتن پلاک، مخدوش بودن پلاک، انجام حرکات نمایشی و مخاطره‌آمیز و ایجاد آلودگی صوتی، اعمال قانون و به پارکینگ منتقل شدند.

همچنین در اقدامی دیگر توسط پلیس شهرستان بروجرد و در راستای مقابله با سرقت، ۴ نفر سارق شناسایی و با هماهنگی قضائی در بازرسی از مخفیگاه این افراد، مقادیری اموال مسروقه از جمله موتور کولر، قطعات و محتویات خودرو کشف شد.

گفتنی است متهمان دستگیر شده در تحقیقات پلیس، در مجموع به ۹ فقره سرقت اعتراف که پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

کد مطلب 6889700

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