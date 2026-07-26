پوتین: قطب شمال بخش مشروعی از قلمرو روسیه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، ولادیمیر پوتین، رئیس‌ جمهور روسیه امروز یکشنبه در سخنانی در جمع ملوانان نظامی کشورش به‌ مناسبت روز نیروی دریایی در سن پترزبورگ در سخنانی اعلام کرد: در صورت بروز هرگونه تهدید علیه منطقه کالینینگراد، امنیت این منطقه با بهره‌ گیری از تمامی ظرفیت‌ ها و توانمندی‌ های روسیه تأمین خواهد شد.

رئیس‌ جمهور روسیه سپس اضافه کرد: تأمین امنیت منطقه کالینینگراد از مأموریت‌ های محوله به ناوگان بالتیک روسیه است. تلاش‌ ها برای منزوی کردن روسیه، حتی در حوزه‌ ای حساس همچون دفاع و امنیت، با شکستی کامل مواجه شده است.

ولادیمیر پوتین، سپس اضافه کرد: ما هرگز در پی رویارویی در منطقه قطب شمال نبوده‌ایم، بلکه در عوض دیگران را به همکاری بر اساس حقوق بین‌الملل فراخوانده‌ایم. هیچ کشوری ناوگان یخ‌شکنی مانند ما ندارد و به‌جز ما، هیچ کشور دیگری در جهان دارای یخ‌شکن‌های هسته‌ای نیست.

وی افزود: در بخش غربی اوکراین، اراضی وجود دارد که استالین پس از جنگ جهانی دوم به اوکراین هدیه داد. بله، این استالین بود که آن زمین‌ها را به اوکراین هدیه داد. اما او آنها را در چارچوب یک کشور واحد هدیه داد. ظاهراً هرگز به ذهنش خطور نکرده بود که وضعیتی مانند امروز ممکن است پیش بیاید. ضمناً، من مطمئنم که دیر یا زود، اوکراین این سرزمین‌ های غربی را از دست خواهد داد. آنچه متعلق به لهستان، مجارستان و رومانی بود، سرانجام، از نظر تاریخی، به جای خود باز خواهد گشت. تنها یک ضامن تمامیت ارضی اوکراین وجود داشت و آن روسیه بود. اما آنها اعلام روسیه به عنوان دشمن خود را ضروری، ممکن و مفید یافتند. ما هیچ جنگی را آغاز نکردیم و هیچ‌گونه تجاوزی از سوی روسیه صورت نگرفته است. ما در حال واکنش نشان دادن به اقداماتی هستیم که اوکراین با حمایت غرب آغازگر آن بوده است.

پوتین اضافه کرد: قطب شمال بخشی مشروع از قلمرو روسیه است.