به گزارش خبرنگار مهر، احسان عسکری عصر پنجشنبه در نشست شورای برنامهریزی و توسعه کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: در برخی موارد با ناسازگاریهایی در روند اجرای طرحهای استان مواجه شدهایم که نیازمند ورود بهموقع و جدی مسئولان است.
وی با اشاره به موضوع پروژههای پالایشگاهی و پتروشیمی استان افزود: برخی پروژههای تعریفشده برای کهگیلویه و بویراحمد در خارج از محدوده اجرایی استان جانمایی شده و مباحثی درباره انتقال آنها به سواحل مکران مطرح شده است که باید در تقسیم کار ملی و استانی پیش از ایجاد مشکل، پیگیریهای لازم انجام شود.
معاون اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد همچنین به موضوع کارخانه نوآوری اشاره کرد و گفت: ملکی که از سوی جهاد برای راهاندازی کارخانه نوآوری به پارک علم و فناوری واگذار شده، باید بهگونهای مدیریت شود که امکان استفاده از منابع ملی و ظرفیتهای بنیاد ملی نخبگان فراهم شود.
وی در ادامه با اشاره به طرح گردشگری مطرحشده در شورای برنامهریزی استان بیان کرد: این طرح در بهمنماه سال ۱۴۰۲ مصوبه الحاق حدود یک هزار و ۹۰۰ مترمربع زمین را دریافت کرده، اما روند اجرایی آن طولانی شده است و باید برای تعیین تکلیف و تسریع در اجرای پروژه اقدام شود.
عسکری با تأکید بر اهمیت جذب سرمایهگذاری در استان خاطرنشان کرد: همایش سرمایهگذاری کهگیلویه و بویراحمد در ماههای آینده برگزار خواهد شد و باید از ظرفیت این رویداد برای جذب منابع و معرفی فرصتهای اقتصادی استان استفاده شود.
وی همچنین از پیگیری موضوع پتروشیمی و حمایت از سرمایهگذاران خبر داد و گفت: در این زمینه مذاکراتی انجام شده و موضوع تضمین صادرات محصولات نیز از سوی سرمایهگذاران مطرح شده است که باید در چارچوب مصوبات و ظرفیتهای قانونی دنبال شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار در پایان بر ضرورت هماهنگی دستگاههای اجرایی برای رفع موانع سرمایهگذاری و حمایت از طرحهای تولیدی استان تأکید کرد.
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