به گزارش خبرنگار مهر، علیمحمد اسلامی در بازدید از پروژههای آموزشی در حال احداث قرچک، روند اجرای طرحهای مدرسهسازی را مورد بررسی قرار داد.
وی که رئیس شورای آموزش و پرورش قرچک است، اظهار کرد: توسعه زیرساختهای آموزشی از اولویتهای مهم شهرستان به شمار میرود و تکمیل بهموقع مدارس جدید نقش مؤثری در پاسخگویی به نیازهای دانشآموزان و خانوادهها خواهد داشت.
اسلامی با اشاره به اجرای نهضت ملی مدرسهسازی در شهرستان افزود: از مجموع ۳۱ پروژه پیشبینیشده برای قرچک، عملیات اجرایی ۲۲ پروژه در حال انجام است و این طرحها بر اساس برنامه زمانبندی در دست اجرا قرار دارند.
فرماندار قرچک هدف از بازدیدهای میدانی را بررسی روند پیشرفت پروژهها، شناسایی موانع اجرایی و ایجاد هماهنگی میان دستگاههای مسئول عنوان کرد و گفت: رفع مشکلات احتمالی و همافزایی میان دستگاههای اجرایی، روند تکمیل پروژههای آموزشی را تسریع خواهد کرد.
وی بر ضرورت بهرهبرداری از مدارس جدید تا آغاز سال تحصیلی تأکید کرد و افزود: همه دستگاههای مسئول باید با استفاده از ظرفیتهای موجود، پروژههای آموزشی را تا مرحله آمادهسازی برای مهرماه با جدیت دنبال کنند.
اسلامی در پایان با قدردانی از مشارکت خیرین مدرسهساز، نقش همکاری ادارهکل نوسازی مدارس، آموزش و پرورش و خیرین را در توسعه فضاهای آموزشی و ارتقای عدالت آموزشی شهرستان مؤثر دانست.
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