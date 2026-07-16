همکاری ایران و عراق برای امنیت اربعین و مبارزه با مواد مخدر

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار ایرج کاکاوند، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا در راس هیئتی با استقبال سپهبد «زرکانی» رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر وزارت کشور عراق، وارد این کشور شد.

در ابتدای این سفر هیئت اعزامی از کشورمان با سپهبد «حسین العوادی» سرپرست وزارت کشور عراق، دیدار و گفتگو کردند.

سردار کاکاوند، در این دیدار و نشست تخصصی ضمن اشاره به همکاری های خوب صورت گرفته در سنوات گذشته و نتایج رضایت بخش عملیات های مشترک توسط دو کشور ابراز امیدواری کرد که این همکاری ها بتواند در سطح راهبردی بین پلیس مبارزه با مواد مخدر دو کشور ادامه یابد و تقویت شود.

در ادامه این سفر، روسای پلیس مبارزه با مواد مخدر دو کشور جلساتی در خصوص ماموریت های پیش رو از جمله راهپیمایی عظیم اربعین، روان سازی تردد زائران در پایانه های مرزی، حضور پررنگ تر طرف عراقی در مبادی خروجی آن کشور به منظور انجام اقدامات مؤثرتری، گفتگو و تبادل نظر کردند.