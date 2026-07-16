نخستین نشست کارگروه فنی منشور همکاری اوپک و غیراوپک برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، نشست کارگروه فنی منشور همکاری اوپک و غیراوپک به میزبانی پرویز شهبازوف، وزیر انرژی جمهوری آذربایجان و به ریاست هیثم الغیص، دبیرکل اوپک، طی روزهای ۱۵ و ۱۶ ژوئیه ۲۰۲۶ (۲۴ و ۲۵ تیر ۱۴۰۵) در باکو، آذربایجان برگزار شد.

نشست افتتاحیه کارگروه فنی با حضور نمایندگانی از بیش از ۲۰ کشور تولیدکننده نفت، یک برنامه کاری جامع برای منشور همکاری اوپک و غیراوپک شامل فعالیت‌ها و برنامه‌های مربوط به اصول بازار، گفت‌گوهای انرژی، فناوری، نوآوری، سرمایه‌گذاری، سیاست‌ها و مقررات و استانداردهای صنعتی تدوین کرد. این برنامه کاری، فعالیت‌ها، ابتکارها و نشست‌های آینده را تشریح می‌کند.

نشست کارگروه فنی منشور همکاری اوپک و غیراوپک در باکو پیرو تصمیم‌گیری در چهلمین نشست وزارتی اوپک‌پلاس (اوپک و متحدانش) در نوامبر ۲۰۲۵ برگزار شد و چارچوب منشور همکاری را تصویب و دبیرخانه اوپک را موظف کرد طرحی را تدوین و آن را به برنامه‌هایی برای دستیابی به اهداف کامل منشور همکاری بدل کند.

دبیرکل اوپک در این نشست اعلام کرد: تعهد اعضا برای بهره‌برداری بیشتر از ظرفیت کامل منشور همکاری امروز بار دیگر به وضوح آشکار شد.

الغیص همچنین بر اهمیت تحقق کامل و عملیاتی کردن بیشتر اهداف منشور همکاری، از جمله تسهیل گفت‌وگو با مصرف‌کنندگان اصلی نفت، بهبود ثبات بازار نفت و تقویت همکاری در فناوری، نوآوری و سرمایه‌گذاری تأکید کرد.

وی ادامه داد: انجام این کار به نفع تولیدکنندگان نفت، مصرف‌کنندگان، سرمایه‌گذاران و اقتصاد جهانی خواهد بود.

دبیرکل اوپک در پایان نشست از همه نمایندگان به‌ دلیل مشارکت‌ ارزشمند و تعهد مستمرشان و در عین حال از دبیرخانه برای میزبانی نشست کارگروه فنی منشور همکاری اوپک و غیراوپک در باکو صمیمانه تشکر کرد.

در ادامه پرویز شهبازوف، وزیر انرژی جمهوری آذربایجان، گفت: برگزاری نخستین نشست کارگروه فنی منشور همکاری در باکو، مهد صنعت نفت مدرن، به رسمیت شناختن نقش جمهوری آذربایجان در همکاری‌های جهانی انرژی و اعتماد و اعتباری است که به عنوان شریکی قابل اعتماد و مسئول در چارچوب ائتلاف اوپک‌پلاس به دست آورده است.

وی افزود: ما اطمینان داریم این نشست سهمی معنادار در تقویت بیشتر گفت‌وگو و اعتماد متقابل در اوپک‌پلاس، حفظ ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در بازار جهانی نفت و پیشبرد همکاری بلندمدت میان کشورهای شرکت‌کننده در این ائتلاف خواهد داشت.

وزیر جمهوری آذربایجان تأکید کرد: اکنون که تقاضای جهانی نفت همچنان در سطوح بالا حفظ شده است و کاهش سرمایه‌گذاری در حوزه‌های اکتشاف و تولید نفت، خطری تازه را برای ثبات بازارهای جهانی در آینده ایجاد می‌کند، زمینه‌های موجود برای گفت‌وگو مانند این نشست بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارند.

شهبازوف تأکید کرد: نفت همچنان یکی از ارکان اساسی اقتصاد جهانی و امنیت انرژی است و این نقش راهبردی را برای دهه‌های آینده نیز ایفا خواهد کرد.

منشور همکاری اوپک و غیراوپک در دوم ژوئیه ۲۰۱۹ (سه‌شنبه، ۱۱ تیر ۱۳۹۸) در ششمین نشست وزارتی اوپک و غیراوپک، ازسوی کشورهای عضو اوپک ومتحدانش در قالب بیانیه همکاری (DoC) امضا شد.

این توافقنامه، دورانی تازه از همکاری را آغاز کرد و در عین حال، شتاب ایجاد شده ازسوی موفقیت بیانیه همکاری را تکمیل کرد.

نشست بعدی کارگروه فنی منشور اوپک و غیراوپک در پایان سپتامبر سال ۲۰۲۶ برگزار خواهد شد.