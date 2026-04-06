به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) اعلام کرد شصتوپنجمین نشست کارگروه مشترک وزارتی نظارت بر توافق ائتلاف تولیدکنندگان عضو اوپک و غیراوپک (اوپکپلاس) روز پنجم آوریل ۲۰۲۶ برابر با یکشنبه ۱۶ فروردین بهصورت ویدئوکنفرانس برگزار شد.
در این نشست، اعضای کارگروه با بررسی تحولات اخیر بازار جهانی نفت، بر نقش کلیدی توافقنامه همکاری (DoC) در حمایت از ثبات بازارهای انرژی تأکید کردند. همچنین اعضا اهمیت حفاظت از مسیرهای عرضه انرژی را برای تضمین پایداری عرضه جهانی مورد توجه قرار دادند.
کارگروه نظارتی اوپکپلاس با ابراز نگرانی از حمله به زیرساختهای انرژی اعلام کرد بازگشت کامل ظرفیت تولید در تأسیسات آسیبدیده فرایندی پرهزینه و زمانبر است و میتواند بر میزان عرضه جهانی نفت تأثیر بگذارد.
اعضای این کارگروه تأکید کردند هرگونه اقدام که امنیت عرضه انرژی را تهدید کند، چه از طریق حمله به زیرساختها و چه با ایجاد اختلال در مسیرهای انتقال، به افزایش نوسان در بازار نفت منجر شده و تلاشهای جمعی در چارچوب توافقنامه همکاری برای ثبات بازار به نفع تولیدکنندگان، مصرفکنندگان و اقتصاد جهانی را تضعیف میکند.
در همین راستا، هشت عضو اوپکپلاس از ابتکار برخی اعضا برای تضمین تداوم عرضه و کاهش نوسانهای بازار قدردانی کردند.
بر اساس اعلام دبیرخانه اوپک، کارگروه مشترک وزارتی نظارت بر توافق اوپکپلاس همچنان تحولات بازار جهانی نفت را بهطور دقیق رصد خواهد کرد و در صورت لزوم امکان برگزاری نشستهای اضافی یا درخواست برای نشست وزارتی را دارد؛ موضوعی که پیشتر در سیوهشتمین نشست وزیران نفت و انرژی اوپکپلاس در پنجم دسامبر ۲۰۲۴ (۱۵ آذر ۱۴۰۳) نیز مورد تأکید قرار گرفته بود.
شصتوششمین نشست کارگروه مشترک وزارتی نظارت بر توافق اوپکپلاس قرار است هفتم ژوئن ۲۰۲۶ برابر با ۱۷ خرداد برگزار شود.
