بهروز ایران نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه عصر امروز پنجشنبه و در پی اعلام وقوع آتش‌سوزی یک دستگاه خودروی پراید و مغازه مکانیکی در کوی امام علی ابن ابیطالب(ع) شهر اراک، بلافاصله یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.

وی افزود: کارشناسان فوریت‌ پزشکی پس از حضور در محل، اقدامات فوریت را برای یکی از کارکنان مغازه که بر اثر حادثه دچار سوختگی شده بود، انجام داده و پس از تثبیت وضعیت وی، مصدوم مورد نظر را به مرکز درمانی منتقل کردند.

رئیس اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی ضمن قدردانی از همکاری و اقدام سریع نیروهای سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اراک در مهار آتش و ایمن‌سازی محل حادثه گفت: انتظار است شهروندان با هدف پیشگیری از حوادث مشابه، اصول ایمنی و نکات پیشگیرانه را بیش از پیش رعایت کنند.