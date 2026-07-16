به گزارش خبرنگار مهر، آیین بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای، شامگاه پنجشنبه با حضور پرشور اقشار مختلف مردم، جمعی از مسئولان، مراجع، علما، اساتید و طلاب حوزههای علمیه، به میزبانی آیتالله ناصر مکارم شیرازی از مراجع عظام تقلید در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار شد.
آیت الله مکارم شیرازی خود نیز در این مراسم حضور داشته و به حاضرین خیرمقدم می گفتند.
این مراسم با تلاوت آیاتی از کلامالله مجید توسط علیزاده، قاری بینالمللی قرآن کریم، آغاز شد و در ادامه، حاج عباس حیدرزاده از مداحان اهلبیت(ع) با مرثیهسرایی، یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی را گرامی داشت.
در بخش اصلی این آیین، آیتالله علی نظریمنفرد، استاد برجسته حوزه علمیه قم، با تبیین ابعاد شخصیتی رهبر شهید انقلاب اسلامی، وی را شخصیتی جامعالاطراف، اندیشمند و صاحبنظر در عرصههای گوناگون دانست و اظهار کرد: رهبر شهید در مسائل مختلف با نگاهی عالمانه و کارشناسانه ورود میکرد و از جایگاه علمی و مدیریتی برجستهای برخوردار بود.
وی با اشاره به روحیه معنوی رهبر شهید افزود: آرزوی شهادت، از ویژگیهای برجسته اولیای الهی و عالمان ربانی است و اینکه ایشان در ماه مبارک رمضان، با زبان روزه و در حال تلاوت قرآن کریم به شهادت رسید، کرامتی الهی و نشانهای از حسن عاقبت ایشان بود.
این استاد حوزه علمیه همچنین شهادت رهبر شهید را عامل تقویت همبستگی و انسجام ملی توصیف کرد و گفت: پس از این واقعه، ملت بزرگ ایران با حضوری گسترده و کمنظیر در صحنه، وفاداری خود را به آرمانهای انقلاب اسلامی به نمایش گذاشت.
آیتالله نظریمنفرد با اشاره به دشمنیهای مستمر جبهه استکبار علیه جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: دشمنان طی سالهای گذشته توطئههای متعددی را علیه ملت ایران طراحی کردهاند، اما همه آنها با هوشیاری مردم و هدایتهای رهبر انقلاب ناکام مانده است.
وی همچنین شهادت رهبر شهید را جنایتی کمسابقه دانست که به دست آمریکای جنایتکار رقم خورد و تاکنون سابقه نداشته است رهبر یککشور اینگونه از سوی دشمن به شهادت برسد.
وی عنوان کرد: امروز اطاعت از رهبر معظم انقلاب امروزی ضروری و اجتناب ناپذیر است و همگان باید با اتحاد حول محور رهبری برای عبور از این شرایط سخت در میدان حضور داشته باشند.
قم - مراسم گرامیداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی به میزبانی آیتالله ناصر مکارم شیرازی و با حضور گسترده مردم، علما، طلاب و مسئولان در حرم حضرت معصومه(س) برگزار شد.
به گزارش خبرنگار مهر، آیین بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای، شامگاه پنجشنبه با حضور پرشور اقشار مختلف مردم، جمعی از مسئولان، مراجع، علما، اساتید و طلاب حوزههای علمیه، به میزبانی آیتالله ناصر مکارم شیرازی از مراجع عظام تقلید در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار شد.
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