به گزارش خبرگزاری مهر حجت حسینیزاده مسئول این هیئت، در این ارتباط اظهار کرد: برنامهریزی مراسم امسال، علاوه بر بزرگداشت شهادت حضرت رقیه(س)، با نگاهی متفاوت و یادآوری خاطره تلخ ۱۶۸ گل پرپر شده در حادثه مدرسه شجره طیبه میناب و همچنین یادبود زهرا مظلوم و رهبر شهیدمان انجام شده است.
حجت حسینیزاده با اشاره به شعار مراسم امسال «رقیه مهمان دارد (مهمانان کوچک رقیه)» به یاد شهدای مدرسه شجره طیبه، افزود: در این مراسم که با حضور سخنرانان و ذاکران برجسته کشوری برگزار میشود، حجتالاسلام محمدرضا اعوانی به تبیین حقایق و آموزههای دین اسلام خواهد پرداخت و حاج مهدی سلحشور، سید حجت بحرالعلوم و سید امیر احمدنیا نیز با نوحهخوانی و ذکر مصائب اهلبیت (ع)، دلهای پُر از معرفت را به سوگ خواهند نشاند.
وی در ادامه تصریح کرد: این مراسم طی چهار شب، از ساعت ۲۰:۳۰ برگزار خواهد شد و هدف ما از این نوع برنامهریزی، پیوند میان مظلومیت اهلبیت (ع) و رنجهای مکرر و مظلومیتهای معاصر است.
مسئول هیئت بیت الرقیه (س) در پایان از عزاداران و ارادتمندان ریحانه الحسین، حضرت رقیه سلام الله علیها، دعوت کرد تا با حضور خود در این محافل که در محل مسجد علی ابن ابیطالب (ع)، واقع در میدان شریعتی محله سه زیارتان بندرعباس برگزار میگردد، تسلیبخش دل داغدار حضرت حجت بن الحسن (ع) باشند و همچنین با مشارکت در اطلاعرسانی، در نشر این پیام مذهبی و انسانی یاری رسانند.
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