حملات پهپادی ارتش به مراکز پشتیبانی ارتش جنایتکار آمریکا در کویت

به گزارش خبرگزاری مهر، در پاسخ به جنایتهای دشمن مستکبر و انتقام خون پاک شهیدان این مرز و بوم، ساعاتی قبل و در مرحله دوازدهم عملیات صاعقه، پهپادهای انهدامی آرش ارتش جمهوری اسلامی ایران، محل استقرار نیروها و مراکز پشتیبانی لجستیکی ارتش تروریستی و کودککش آمریکا در کویت را هدف قرار دادند.
ارتش جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد؛ با تکیه بر تاریخ، پشتوانه مردمی، تجربه و آمادگی رزمی، در برابر هرگونه فشار یا تهدید، با هوشیاری و اقتدار ایستادهایم و یقین داریم این سرزمین کهن و ملت تاریخساز و قهرمان ایران با نصرت الهی، بر دشمن خبیث و مکار فائق خواهد آمد.
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