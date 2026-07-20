سرنگونی ۹۱۷ پهپاد و انهدام ۲ شهپاد اوکراین به دست روسها طی ساعات گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که سامانههای پدافند هوایی طی شبانه روز گذشته ۹۱۷ فروند پهپاد و هشت بمب هوایی هدایتشونده اوکراینی را رهگیری و منهدم کردند.
همچنین وزارت دفاع روسیه از انهدام دو شهپاد نیروهای مسلح اوکراین در دریای سیاه خبر داد.
گفتنی است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ۲۱ فوریه ۲۰۲۲ (دوم اسفند ۱۴۰۰) با انتقاد از بیتوجهی غرب به نگرانیهای امنیتی مسکو، استقلال جمهوریهای خلق دونتسک و لوهانسک را در منطقه دونباس به رسمیت شناخت.
ولادیمیر پوتین رئیس حمهوری روسیه سه روز پس از آن، پنجشنبه ۲۴ فوریه (۵ اسفند ۱۴۰۰) نیز عملیاتی نظامی که آن را «عملیات ویژه» خواند، علیه اوکراین آغاز کرد و به این ترتیب روابط پرتنش مسکو - کییف به رویارویی نظامی تبدیل شد.
آمریکا و کشورهای غربی در پاسخ به این اقدام روسیه، تاکنون تحریمهای گستردهای را علیه مسکو اعمال و میلیاردها دلار تسلیحات و تجهیزات نظامی به کییف ارسال کرده اند.
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