آزادسازی یک شهرک و انهدام بالغ بر ۶۵۰ پهپاد اوکراین به دست روسها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه در بیانیه ای از پیشروی های جدید روسها و انهدام پهپادهای ارتش اوکراین خبر داد.

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که شهرک ولوخوفسکویه در منطقه خارکف توسط نیروهای مسلح روسیه آزاد شده است.

وزارت دفاع روسیه همچنین از انهدام ۱۱ بمب هدایت‌شونده، هفت موشک دوربرد فلامینگو و ۶۵۵ پهپاد اوکراین طی شبانه روز گذشته خبر داد.

گفتنی است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ۲۱ فوریه ۲۰۲۲ (دوم اسفند ۱۴۰۰) با انتقاد از بی‌توجهی غرب به نگرانی‌های امنیتی مسکو، استقلال جمهوری‌های خلق دونتسک و لوهانسک را در منطقه دونباس به رسمیت شناخت.

ولادیمیر پوتین رئیس حمهوری روسیه سه روز پس از آن، پنجشنبه ۲۴ فوریه (۵ اسفند ۱۴۰۰) نیز عملیاتی نظامی که آن را «عملیات ویژه» خواند، علیه اوکراین آغاز کرد و به این ترتیب روابط پرتنش مسکو - کی‌یف به رویارویی نظامی تبدیل شد.

آمریکا و کشورهای غربی در پاسخ به این اقدام روسیه، تاکنون تحریم‌های گسترده‌ای را علیه مسکو اعمال و میلیاردها دلار تسلیحات و تجهیزات نظامی به کی‌یف ارسال کرده ‌اند.