قیمت جهانی نفت ۲۶ تیر؛ برنت ۸۴ دلار و ۸۷ سنت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قیمت نفت در روز جمعه پس از آنکه آمریکا و ایران حملات خود را در سراسر خلیج فارس تشدید کردند، افزایش یافت. آتش‌بس شکسته‌شده، جریان نفت از تنگه هرمز را محدود کرده و تهران از یمن خواسته برای بستن مسیر صادراتی دریای سرخ آماده باشد.

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۶۴ سنت معادل ۰.۷۶ درصد کاهش به ۸۴ دلار و ۸۷ سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریما هم با ۷۲ سنت معادل ۰.۹۱ درصد افزایش، ۷۹ دلار و ۶۷ سنت معامله می‌شود.

هر دو قرارداد شاخص در این هفته نزدیک به ۱۲ درصد رشد داشته‌اند. برنت در مسیر ثبت سومین هفته متوالی سوددهی و نفت آمریکا در آستانه دومین هفته متوالی افزایش قیمت قرار دارد.

تیم واترر، تحلیلگر ارشد بازار در کی‌سی‌ام ترید، گفت: «تهدید بالقوه تبدیل شدن دریای سرخ به یک نقطه اختلال عمده دیگر در عرضه، چشم‌انداز جهانی نفت را پیچیده‌تر می‌کند».

آمریکا روز چهارشنبه برای اولین بار از زمان امضای تفاهم‌نامه‌ای که ماه گذشته باعث توقف درگیری‌ها شد، در یک روز دو موج بزرگ حمله هوایی را عمدتاً علیه اهدافی در نزدیکی سواحل جنوبی ایران انجام داد و در روز پنجشنبه نیز به شلیک ادامه داد.

فاتح بیرول، مدیر اجرایی آژانس بین‌المللی انرژی، در روز پنجشنبه در رویدادی در شورای روابط خارجی واشنگتن گفت: «امنیت نفتی همچنان یک مسئله حیاتی است. ما باید نگران باشیم و من نگرانم اگر وضعیت در هفته‌های آینده بهبود نیابد».

فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) در بیانیه‌ای اعلام کرد نیروهای آمریکایی ساعت ۲ بعدازظهر به وقت شرقی (۱۸:۰۰ گرینویچ یا ۲۱:۳۰ به وقت تهران) موج جدیدی از حملات علیه ایران را برای ششمین شب متوالی به منظور تضعیف بیشتر توانایی‌های نظامی ایران آغاز کردند.

تهران با شلیک موشک و پهپاد به پایگاه‌های نظامی آمریکا در کشورهای همسایه، از جمله یک حمله سنگین به یک پایگاه هوایی که اخیراً در اردن گسترش یافته، پاسخ داده است.

سه منبع به رویترز گفتند که رهبران ایران به متحدان یمنی خود دستور داده‌اند در صورت حمله آمریکا به زیرساخت‌های برق ایران، برای بستن مسیر نفتی دریای سرخ آماده باشند.