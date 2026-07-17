شهابی: ماموریت مواکب اربعین اعلام «خون خواهی» است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام شهابی، در نشست با موکب‌داران اربعین حسینی با اشاره به تفاوت‌ اربعین امسال نسبت به سال های گذشته، گفت: امسال درگیر جنگ نظامی هستیم و امام جامعه به شهادت رسیده است و باید متفاوت وارد فضای بین‌الملل شد.

وی افزود: اربعین فرصتی ناب است؛ چرا که مخاطبان شما از کشورهای متفاوت خواهد بود.

وی با تأکید بر اینکه تک‌ تک موکب‌ داران امسال یک مأموریت ویژه دارند، خاطرنشان کرد: امروز باید این پیام را به دنیا برسانیم که قصاص موجب حیات جامعه است و شیعیان امیرالمومنین علیه السلام و محبین سیدالشهدا علیه السلام اجازه تکرار جنایت امام کشی و به شهادت رساندن امام جامعه را نخواهند داد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کرمان با بیان اینکه نگاه دنیا به ایران بعد از جنگ ۴۰ روزه عوض شده است، تصریح کرد: صحبت از اقتدار ایران است، نه صرفاً مظلومیت؛ و گریه ما برای امام حسین(ع) گریه حماسی است و موکب‌ها باید صدای حماسه را به جهان مخابره کنند.

شهابی، در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حضور میلیونی مردم در تشییع رهبر شهید، از موکب‌داران خواست با اهدای یادبودهای کوچک و تشکر از میزبانان عراقی، قدرشناسی ایرانیان را به نمایش بگذارند.

وی افزود: این اقدامات، تصویر اقتدار و فرهنگ ایران را در ذهن جهانیان ماندگار می‌کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کرمان با قدردانی از تلاش‌های مستمر موکب‌داران در میدان های شبانه و خدمات در مراسمات تهران و مشهد و با توجه به شرایط سخت اقتصادی، گفت: ما می‌دانیم با چه سختی در حال موکب داری و خدمت رسانی به زائرین حضرت سید الشهدا علیه السلام هستید و قدردان همه شما هستیم؛ مطمئن باشید با کسی معامله می‌کنید که زیر دین ما نمی‌ماند.