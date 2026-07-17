نگرانی شالیکاران مازندران از کاهش قیمت برنج با اعلام واردات

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد باقر محمدی لائینی در خطبه های نماز جمعه ساری با تأکید بر اینکه واردات برای جبران کمبود تولید کشور ضروری است، افزود: ضرورتی ندارد پیش از انجام واردات، این موضوع به صورت عمومی اعلام شود، زیرا همین اعلام، بازار برنج داخلی را تحت تأثیر قرار داده و به کشاورزان آسیب می‌زند.

آیت الله محمدی لائینی ادامه داد: اگر برنج وارداتی نیز تأمین می‌شود، نباید تا پایان آبان‌ماه توزیع شود تا کشاورزان فرصت داشته باشند محصول خود را با قیمت مناسب به فروش برسانند؛ این موضوع نیز مطابق مصوبه‌ای است که پیش‌تر مورد توافق قرار گرفته بود.

وی از وزارت جهاد کشاورزی و مسئولان جهاد کشاورزی مازندران خواست این موضوع را به صورت جدی پیگیری کنند و با اعلام رسمی زمان توزیع برنج وارداتی پس از پایان آبان‌ماه، از وارد شدن خسارت بیشتر به شالیکاران جلوگیری شود.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران همچنین بر ضرورت نظارت دقیق‌تر دستگاه‌های اجرایی بر مجموعه‌های زیرمجموعه خود تأکید کرد.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران با تأکید بر اینکه جهاد با نفس و امر به معروف و نهی از منکر از مصادیق جهاد اکبر هستند، گفت: تشکیل حکومت مشروع اسلامی بزرگ‌ترین معروف و مقابله با حکومت‌های طاغوتی بزرگ‌ترین نهی از منکر است و ملت ایران در این مسیر استوار ایستاده‌اند.

امر به معروف و نهی از منکر از جهاد در راه خدا برتر است

نماینده ولی‌فقیه در مازندران با اشاره به حکمتی از نهج‌البلاغه درباره جایگاه امر به معروف و نهی از منکر، تصریح کرد: همه اعمال نیک و حتی جهاد در راه خدا در برابر فریضه امر به معروف و نهی از منکر، همانند قطره‌ای در برابر دریای بیکران است و این موضوع بیانگر عظمت این واجب الهی است.

وی ادامه داد: ملت ایران با پیروی از امام خمینی (ره)، شهدای انقلاب و رهبر معظم انقلاب، حکومت طاغوت را کنار زدند و نظام جمهوری اسلامی را به عنوان یک حکومت مشروع و مردمی مستقر کردند و امروز نیز با همان روحیه در برابر سلطه‌طلبی آمریکا، رژیم صهیونیستی و استکبار جهانی ایستاده‌اند.

قدردانی از شورای نگهبان و تأکید بر جلوگیری از نفودر

نماینده ولی‌فقیه در مازندران با اشاره به سالروز تأسیس شورای نگهبان، این نهاد را منشأ خدمات ارزشمند برای کشور دانست و اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین وظایف شورای نگهبان جلوگیری از ورود افراد نفوذی به بدنه نظام است؛ موضوعی که اهمیت آن پس از حوادث و جنگ‌های اخیر بیش از گذشته آشکار شده است.

آیت الله محمدی لائینی همچنین با اشاره به حضور گسترده مردم در آیین‌های بزرگداشت شهدای اخیر در تهران، قم، مشهد، نجف و کربلا، از مردم، دولت، دستگاه‌های اجرایی، نیروهای امنیتی، هیئت‌های مذهبی، موکب‌داران و رسانه‌ها برای برگزاری باشکوه این مراسم قدردانی کرد.

وی با بیان اینکه در استان مازندران حدود یک هزار موکب برای خدمت‌رسانی به زائران برپا شد، افزود: این حضور گسترده بار دیگر روحیه ایثار، همبستگی و ارادت مردم به ارزش‌های انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشت.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران در ادامه با اشاره به ناترازی در حوزه آب و انرژی، صرفه‌جویی را ضروری دانست و از مردم خواست با مدیریت مصرف برق، آب و انرژی، به کاهش مشکلات موجود کمک کنند.