امام جمعه عسلویه: حفظ بازدارندگی و انسجام ملی راهبرد اساسی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد محمدی در خطبه‌های نماز جمعه عسلویه با تحلیل نهضت عاشورا، به عوامل همراهی نکردن برخی افراد با قیام امام حسین (ع) پرداخت و اظهار کرد: گروهی از روی غرض‌ورزی، عده‌ای به دلیل عافیت‌طلبی و برخی نیز با ادعای دلسوزی و نگرانی، از یاری امام زمان خود بازماندند.

وی با اشاره به شرایط امروز کشور، حفظ بازدارندگی را یکی از مهم‌ترین راهبردهای جمهوری اسلامی دانست و افزود: اقدامات گذشته نیروهای مسلح نقش تعیین‌کننده‌ای در ناکامی دشمن برای دستیابی به اهداف خود داشته و نباید این دستاوردها نادیده گرفته شود.

امام جمعه عسلویه با بیان اینکه تصمیم‌گیری در شرایط جنگی نیازمند اطلاعات دقیق و نگاه کارشناسی است، تصریح کرد: خونخواهی شهدا نباید به مطالبه‌ای جناحی تبدیل شود، بلکه خواسته‌ای ملی و متعلق به همه مردم ایران است.

وی همچنین تأکید کرد: هیچ فرد یا جریانی حق ندارد با ارسال پیام ضعف، دشمن را نسبت به جمهوری اسلامی امیدوار کند، زیرا ملت ایران در آزمون‌های دشوار، استقامت و توانمندی خود را به اثبات رسانده است.

جایگاه راهبردی تنگه هرمز

محمدی در ادامه با تبیین جایگاه راهبردی تنگه هرمز، آن را یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های ژئوپلیتیکی جهان دانست و گفت: این آبراه علاوه بر نقش کلیدی در انتقال انرژی، از دیدگاه مراکز مطالعاتی جهان، یکی از ارکان امنیت اقتصادی و ثبات تجارت بین‌المللی به شمار می‌رود.

وی درباره مسائل اقتصادی نیز اظهار کرد: مشکلات معیشتی و کاهش قدرت خرید مردم با مفهوم قحطی تفاوت اساسی دارد و راهکار اصلی، مهار تورم، تقویت تولید داخلی، افزایش قدرت خرید خانوارها و حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر است.

امام جمعه عسلویه با گرامیداشت سالروز اقامه نخستین نماز جمعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نماز جمعه را نماد پیوند معنویت، سیاست، بصیرت و آگاهی‌بخشی دانست و از حضور مردم، مسئولان، نیروهای نظامی و انتظامی، خانواده‌های شهدا، اصحاب رسانه، فعالان فرهنگی، صنعت و همه دست‌اندرکاران برگزاری نماز جمعه قدردانی کرد.

لزوم تقویت خدمات بیمه‌ای و درمانی

وی همچنین سالروز تأسیس شورای نگهبان را گرامی داشت و این نهاد را از ارکان صیانت از اسلامیت، جمهوریت و قانون اساسی جمهوری اسلامی برشمرد.

محمدی در پایان با تبریک و تسلیت مناسبت‌های مذهبی و گرامیداشت هفته تأمین اجتماعی و بهزیستی، از خدمات این نهادها در حوزه حمایت از اقشار مختلف جامعه قدردانی کرد و بر لزوم تقویت خدمات بیمه‌ای، درمانی، حمایتی و توجه بیشتر به حقوق کارگران و اقشار نیازمند تأکید کرد.