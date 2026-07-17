برقراری: مدیریت تنگه هرمز در اختیار کشورمان خواهد ماند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدباقر برقراری امام جمعه اسلامشهر در خطبه های این هفته نماز جمعه با اشاره به دوره جدید جنگ تحمیلی و شرارت های دشمن آمریکایی در جنوب کشورمان گفت: می بایستی حداقل تنگه هرمز به مدت ٢ ماه تحت کنترل باشد، تا آثار اقتصادی اش دامن گیر آمریکا شود.

امام جمعه اسلامشهر افزود: ذخایر نفتی آمریکا به کمترین میزان رسیده است که یک خطر برای اقتصاد آمریکا محسوب می شود.

حجت الاسلام برقراری بیان داشت: قطعا چنانچه تنگه باب المندب نیز مسدود شود اثرات ویرانگری برای جبهه استکبار خواهد داشت.

امام جمعه اسلامشهر خاطرنشان ساخت: قطعا درآمد ٧٠ تا ١١۰ میلیارد دلاری دلاری حتی فراتر از درآمد نفتی یکساله خواهد توانست که می‌تواند یک درآمد پایدار برای کشور تامین کند.

حجت الاسلام برقراری گفت: تنگه هرمز متعلق به ملت ایران است و آمریکا بداند رویای تصرف تنگه هرمز را به خواب خواهد دید.

حجت الاسلام برقراری همچنین به گرمای تابستانی و افزایش مصارف آب و برق اشاره کرد و گفت: با توجه به اوج گرفتن مصرف برق و آب تقاضا از تامین نیاز بیشتر است. درخواست داریم شهروندان در مصرف انرژی رعایت الگوی مصرف را داشته باشند. از لوازم برقی پرمصرف کمتر استفاده کنیم تا بتوانیم از فشار فزاینده انرژی برق عبور کنیم.

امام جمعه اسلامشهر با بیان اینکه متاسفانه در قطعی برق اطلاع رسانی قبلی صورت نمی پذیرد و به دفعات با قطعی برق مواجه می باشیم، گفت: شایسته است اداره برق اطلاع رسانی مناسبی را بعمل آورد. البته می بایستی همچنان در حفظ نعت آب و برق بکوشیم و نهایت صرفه جویی را بعمل آوریم.