به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید محمد معلمی، در آئین خطبههای نماز جمعه تربتحیدریه با تأکید بر ضرورت حمایت از جریان انقلاب و ولایت، بر نقش مردم در همراهی با آرمانهای نظام اسلامی و حضور مؤثر در عرصههای مختلف اجتماعی و فرهنگی تأکید کرد.
امام جمعه تربت حیدریه با اشاره به ایام خونخواهی امام شهید، بیان کرد: نیروهای انقلابی و جریانهای مردمی از سرمایههای اجتماعی نظام محسوب میشوند و باید مورد حمایت قرار گیرند، بنابراین نباید نسبت به این نیروها بیتفاوت بود، بلکه لازم است با همدلی و همراهی، زمینه تقویت این ظرفیتها فراهم شود.
وی همچنین خواستار بهرهگیری از ظرفیتهای فرهنگی در مراسمهای پیشرو شد و افزود: تولید محتواهای هوشمندانه، برگزاری برنامههای فرهنگی و ایجاد فضای مناسب برای انتقال پیامهای ارزشی، از مهمترین اقدامات در شرایط کنونی به شمار میرود.
معلمی با تأکید بر ضرورت حمایت مردمی از رهبر انقلاب، تصریح کرد: مردم میتوانند از ظرفیتهای اجتماعی، فرهنگی و فضای مجازی برای اعلام حمایت خود استفاده کنند و با حضور آگاهانه در صحنههای مختلف، انسجام و وحدت ملی را به نمایش بگذارند.
خطیب جمعه تربتحیدریه با اشاره به جایگاه این شهرستان به عنوان یکی از مسیرهای مهم ورود زائران، گفت: این شهرستان در روزهای آینده میزبان جمعیت گستردهای از زائران خواهد بود و پیشبینی میشود بین سه تا چهار میلیون زائر از این مسیر تردد کنند.
وی افزود: با هماهنگی فرمانداری و دستگاههای اجرایی، تمهیدات گستردهای برای خدمترسانی به زائران اندیشیده شده و ظرفیت پذیرایی از حدود ۱۰۰ هزار نفر فراهم شده است.
معلمی ادامه داد: فضاسازی شهری، راهاندازی پایگاههای راهنمایی زائران، تأمین اقلام مورد نیاز، اسکان رایگان در برخی مراکز اقامتی و پیشبینی ناوگان حملونقل برای جابهجایی زائران از جمله اقدامات انجام شده در این زمینه است.
امام جمعه تربت حیدریه همچنین از مردم خواست با مشارکت در پویشهای مردمی و کمک به تأمین نیازهای زائران، نقش خود را در خدمترسانی ایفا کنند
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