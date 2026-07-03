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۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۷

بسیج همه ظرفیت‌ها برای میزبانی عزاداران رهبر شهید در تربت حیدریه

بسیج همه ظرفیت‌ها برای میزبانی عزاداران رهبر شهید در تربت حیدریه

تربت حیدریه- امام جمعه تربت حیدریه گفت: همه ظرفیت‌ها برای میزبانی عزاداران مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید بسیج شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمد معلمی، در آئین خطبه‌های نماز جمعه تربت‌حیدریه با تأکید بر ضرورت حمایت از جریان انقلاب و ولایت، بر نقش مردم در همراهی با آرمان‌های نظام اسلامی و حضور مؤثر در عرصه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی تأکید کرد.

امام جمعه تربت حیدریه با اشاره به ایام خون‌خواهی امام شهید، بیان کرد: نیروهای انقلابی و جریان‌های مردمی از سرمایه‌های اجتماعی نظام محسوب می‌شوند و باید مورد حمایت قرار گیرند، بنابراین نباید نسبت به این نیروها بی‌تفاوت بود، بلکه لازم است با همدلی و همراهی، زمینه تقویت این ظرفیت‌ها فراهم شود.

وی همچنین خواستار بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی در مراسم‌های پیش‌رو شد و افزود: تولید محتواهای هوشمندانه، برگزاری برنامه‌های فرهنگی و ایجاد فضای مناسب برای انتقال پیام‌های ارزشی، از مهم‌ترین اقدامات در شرایط کنونی به شمار می‌رود.

معلمی با تأکید بر ضرورت حمایت مردمی از رهبر انقلاب، تصریح کرد: مردم می‌توانند از ظرفیت‌های اجتماعی، فرهنگی و فضای مجازی برای اعلام حمایت خود استفاده کنند و با حضور آگاهانه در صحنه‌های مختلف، انسجام و وحدت ملی را به نمایش بگذارند.

خطیب جمعه تربت‌حیدریه با اشاره به جایگاه این شهرستان به عنوان یکی از مسیرهای مهم ورود زائران، گفت: این شهرستان در روزهای آینده میزبان جمعیت گسترده‌ای از زائران خواهد بود و پیش‌بینی می‌شود بین سه تا چهار میلیون زائر از این مسیر تردد کنند.

وی افزود: با هماهنگی فرمانداری و دستگاه‌های اجرایی، تمهیدات گسترده‌ای برای خدمت‌رسانی به زائران اندیشیده شده و ظرفیت پذیرایی از حدود ۱۰۰ هزار نفر فراهم شده است.

معلمی ادامه داد: فضاسازی شهری، راه‌اندازی پایگاه‌های راهنمایی زائران، تأمین اقلام مورد نیاز، اسکان رایگان در برخی مراکز اقامتی و پیش‌بینی ناوگان حمل‌ونقل برای جابه‌جایی زائران از جمله اقدامات انجام شده در این زمینه است.

امام جمعه تربت حیدریه همچنین از مردم خواست با مشارکت در پویش‌های مردمی و کمک به تأمین نیازهای زائران، نقش خود را در خدمت‌رسانی ایفا کنند

کد مطلب 6878307

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