به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد بختیاری در خطبه‌های امروز ۲۶ تیرماه در محور اصلی سخنان خود، شهادت رهبر شهید را نقطه آغاز یک تحول بزرگ دانست و اظهار کرد: ما باید این فراق را به یک حماسه تبدیل کنیم و رهبر شهید با مشتهای گره‌کرده‌اش به ما آموخت که زمان بیداری است لذا اکنون زمان آن است که این بستر را به یک نهضت خونخواهی تبدیل کنیم.

امام جمعه چناران با تأکید بر اینکه گام نخست در این مسیر، قصاص قاطع و سریع است، هشدار داد که در این مسیر نباید غفلت کرد.

وی با اشاره به شجاعت و تدبیر نیروهای مسلح، تأکید کرد: وحدت مردمی و شعارهای انتقام‌خواهانه، منبع قدرت و قوت نظامی کشور است و هنگامی که خواسته مردم به یک مطالبه ملی تبدیل شود، نیروهای مسلح با توان و قدرتی مضاعف به میدان می‌روند.

بختیاری بیان کرد: نمازهای جمعه از این پس، با پیروی از پیام رهبری معظم انقلاب، به جمعه‌های خونخواهی تبدیل خواهند شد و پرچمهای قرمز در اجتماعات، نمادی از پیام انتقام ایران به جهانیان خواهد بود.

امام جمعه چناران با تأکید بر اهمیت حضور باشکوه مردمی در میدان تأکید کرد: زمان تفاهم و مذاکره با دشمن به پایان رسیده و دیگر هیچ معنا و مفهومی ندارد.

وی خاطرنشان کرد: تنگه هرمز با قدرت و صلابت بسته خواهد ماند و آمریکا و مزدورانش باید بدانند که حیات آنان در گرو این تنگه است اما مدیریت مقتدرانه ایران، این مسیر را برای آنان بسته نگه خواهد داشت و آنان باید قدرت الهی و اراده مردم ایران را به رسمیت بشناسند.

بختیاری گفت: فریاد خونخواهی از ایران آغاز شده و در جهان امتداد خواهد یافت تا شعار «یا لثارات الحسین» جهانی و زمین برای ظهور منجی عالم بشریت آماده شود.