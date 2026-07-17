حمله به زیرساختها در جنوب، جنایت جنگی آشکار است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمد جواد باقری ارومی در خطبه های نماز جمعه این هفته به مناسبت آغاز ماه صفر به ظلم های بنی امیه در حق خاندان اهل بیت(ع) اشاره و اظهار کرد: بنی امیه درک و شناخت جامعه نسبت به خاندان پیامبر(ص) را هدف گرفت و با ایجاد جنگ شناختی در جامعه آنها را دچار خطا کرد تا جنایات خود را توجیه کند.

وی با بیان اینکه امروز همان رفتارهای شیطانی از سوی استکبار جهانی به سرکردگی امریکای جنایتکار از طریق رسانه ها و شبکه های اجتماعی تکرار می شود افزود: مردم بصیر و هوشیار ما باید آگاه باشند و به خوبی بدانند راهی جز مقاومت در برابر شیطان های دوران وجود ندارد.

امام جمعه منطقه مرزی ارشق با محکوم کردن جنایات تازه آمریکا در حمله به جنوب کشورمان گفت: جنوب نماد غیرت، شجاعت و مقاومت است و مردم جنوب ایران با ایستادگی و دلاورمردی خود یکبار دیگر صفحاتی از کتاب حماسه تاریخ را رقم خواهند زد.

وی با محکوم کردن حمله به آسایشگاه سربازان و به شهادت رساندن آنها، حمله به زیرساختهایی همچون: پل ها، راه آهن، فرودگاه، اسکله و بیمارستان را خلاف قوانین بین المللی خواند و خاطرنشان کرد این جنایت ها فقط کینه و دشمنی مردم ما نسبت به امریکا را بیشتر خواهد کرد.

حجت الاسلام و المسلمین محمد جواد باقری ارومی، اقدام انگلیس در قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه های تروریستی را یک فریب بزرگ خواند و گفت: دنیا می داند که سپاه جز دفاع از کشور هیچ فعالیت دیگری ندارد و تروریست کسانی هستند که از چند هزار کیلومتر دورتر در منطقه ما جنگ افروزی می کنند.